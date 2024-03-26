Однако это не заводская модель, а результат объединения двух карт: Arc A310 и Arc A380

Два месяца назад, Sparkle представила свои очередные настольные графические ускорители серии Arc, завершив линейку видеокарт от Intel. Последними моделями от компании стали представители самого низкого уровня линейки - Arc A3, включающие Arc A310 и Arc A380.

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Компания Sparkle представила несколько моделей Arc A380. Некоторые карты имеют систему охлаждения с двумя вентиляторами толщиной два слота, а другие являются компактными картами толщиной в один слот с одним вентилятором. Но, как бы они не выглядели внешне, в основе лежит одна и та же печатная плата. Это позволило объединить две модели и создать совершенно новую карту Arc A380 с однослотовым низкопрофильным дизайном.

Проект ютубера ETA Prime, специализирующегося на гаджетах и технологиях, которые можно уместить в руке, направлен на интеграцию модифицированного графического процессора в корпусе мини-ПК Minisforum MS01, оснащенного полноразмерным слотом PCIe, способным работать с такими видеокартами, как NVIDIA T1000 на базе графических процессоров Turing или Sparkle Arc.

Стоит напомнить технические характеристики Arc A380. Видеокарта основана на графическом процессоре ACM-G11, включающем 8 ядер Xe, оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 и имеет низкую мощность 43 Вт. Как показано в видео, производительности графического процессора в играх хватает на нетребовательные проекты при разрешении 1080p. Но серьезные игроки вряд-ли посмотрят в сторону данной модели, однако, главным козырем видеокарты является поддержка формата кодирования AV1.

Выводом из представленного видео является то, что Arc A380 вполне может служить неплохим выбором для компьютеров небольшого малого форм-фактора с определенными модификациями, необходимо лишь подобрать соответствующую компактную систему охлаждения.