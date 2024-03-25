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goldas
Xiaomi выпустила компактный проектор Redmi Projector Lite Edition
Новинка имеет доступную цену и позволяет создавать изображение с диагональю до 2,5 метров

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 Xiaomi Redmi Projector Lite Edition стал доступен для предварительного заказа в Китае. Новая модель имеет собственное разрешение 1080p и рекомендуемый максимальный размер изображения 100 дюймов (около 250 см). Согласно информации на странице продукта, проектор имеет проекционное соотношение 1,2 и контрастность 1000:1.

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 Redmi Projector Lite оснащен ЖК-источником света, обеспечивающим яркость до 150 люмен по стандарту CVIA. Устройство оснащено автоматической фокусировкой ToF и коррекцией трапецеидальных искажений для быстрого улучшения изображения. Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi позволяют осуществлять беспроводную трансляцию изображения с телефона или планшета. Также можно связать проектор с умным домом Mijia, добавив его в сцены в соответствующем приложении. Управлять гаджетом также можно с помощью голосовых команд, устройство имеет встроенный динамик мощностью 5 Вт и режим динамика Bluetooth.

 Проектор имеет 1+16 ГБ встроенной памяти и ряд портов, включая HDMI ARC, USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Устройство имеет относительно компактные размеры: 113 x 146 x 172,5 мм и весит 1,2 кг. В настоящее время можно сделать предварительный заказ на Redmi Projector Lite Edition в Китае за 699 юаней (около 100 долларов) при внесении предоплаты в 100 юаней. Ожидается, что когда это первоначальное предложение закончится, розничная цена модели составит 999 юаней (около 140 долларов). Что касается появления на глобальном рынке, то пока нет информации выйдет ли модель за пределы Китая.

#xiaomi #redmi #проекторы #redmi projector
Источник: notebookcheck.net
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18:39
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Mallory
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Валерий Агапов
18:36
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