Такое решение обеспечивает более прочный, но и более легкий корпус

Samsung постоянно совершенствует свою линейку складных устройств, и Galaxy Z Fold 6 не станет исключением, готовясь продолжить эту тенденцию инновационных улучшений. Недавние слухи вокруг этого устройства предполагают, что складной смартфон может иметь титановую рамку, как и недавно выпущенный Galaxy S24 Ultra.

Информация поступила от инсайдера Ревегнуса, который заявил в одной из социальных сетей, что Z Fold 6 оснащен титаном. Если это так, предстоящий складной смартфон Samsung станет первым в мире устройством с титановым корпусом.

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Титан является привлекательным материалом для смартфонов. Он позволяет производить прочные, но в то же время легкие устройства. Это особенно полезно для складных устройств, вес которых традиционно является проблемой. Кроме того, высокая устойчивость титана к царапинам и вмятинам может значительно повысить долговечность будущего Z Fold 6.

Конечно, одним только титаном новинка не обойдется. Ходят слухи, что на данный момент у аппарата будет процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, превосходная система охлаждения, переработанный шарнир для плавной работы, прочное защитное стекло Gorilla Glass Armor и аккумулятор емкостью 4600 мАч. Также Fold 6 получит немного измененный дизайн и будет больше напоминать Galaxy S24 Ultra.

Что касается даты выхода, то широко распространено мнение о возможном поступлении в продажу Galaxy Z Fold 6 вместе с Galaxy Z Flip 6 в середине июля 2024 года.

Помимо этого, ходят слухи о более доступной версии Galaxy Fold 6, срок запуска которой, как говорят, ориентируется на смартфоны Apple iPhone 16. Хотя подробностей об этой модели мало, предполагается, что она не поддерживает стилус и может иметь более тонкий дизайн по сравнению со стандартным Fold.