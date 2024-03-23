Следует отметить, что продукция компании продается на китайском рынке, и найти её карты в продаже за пределами родного рынка непросто

Китайская компания Vastarmor, которая стала партнером AMD только после того, как была выпущена графическая архитектура RDNA2, и теперь пытается наверстать упущенное, выпуская все больше и больше графических ускорителей на основе новейшей архитектуры RDNA3. Последняя информация гласит, что компания выпустит свою первую видеокарту белого цвета под названием Allow White.

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Новой картой является модель Radeon RX 7700 XT, которая на данный момент держит статус наименее популярного графического ускорителя AMD. Эта карта основана на урезанном графическом процессоре Navi 32 с 3456 ядрами и оснащена 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 192-битной шине.

Новая модель Allow является копией существующей черной версии, уже доступной на рынке, с идентичными характеристиками и физическим дизайном, отличаясь только цветом. Vastarmor подтвердила, что карта поддерживает базовую тактовую частоту 1784 МГц, игровую частоту 2276 МГц и тактовую частоту в режиме ускорения, достигающую 2600 МГц. Таким образом разгон в режиме Boost составляет 2,2%.

Несмотря на компактные размеры 26,3 х 13,2 см, карта требует три свободных слота на материнской плате из-за толщины в 5,6 см. Что касается питания, то карта использует два стандартных 8-контактных разъема питания.

На данный момент Vastarmor еще не раскрыла стоимость новой модели Allow White, но разумно ожидать, что она не будет значительно превышать стоимость черной версии. Кроме того, Vastarmor предлагает вариант карты Allow Pro с увеличенной системой охлаждения с тремя вентиляторами для повышения эффективности отвода тепла.