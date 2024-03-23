Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Micron представила модули памяти MCRDIMM DDR5-8800 емкостью 256 ГБ
Модули имеют удвоенную производительность и позволят создать серверы с объемом ОЗУ до 6 ТБ

реклама

 На этой неделе на конференции по технологиям графических процессоров (GTC), организованной Nvidia, компания Micron продемонстрировала свои новые модули памяти MCR DIMM емкостью 256 ГБ. Эти модули нацелены на использование в серверах следующего поколения, в том числе на базе процессоров Xeon Granite Rapids от компании Intel. В настоящее время, как сообщает Micron, ее покупатели проводят собственные тесты модулей MCRDIMM объемом 256 ГБ.

реклама

 Micron продемонстрировала один увеличенный модуль MCRDIMM DDR5-8800 емкостью 256 ГБ на выставке GTC, показанный на фото, но также планирует предложить модули MCRDIMM стандартной высоты для серверов 1U. Оба модуля MCRDIMM емкостью 256 ГБ основаны на монолитных микросхемах DDR5 емкостью 32 ГБ, но в большом размещено по 80 микросхем DRAM, по 40 с обеих сторон модуля, тогда как в стандартном используются пакеты 2Hi, расположенные в стопке, что приведет к немного большему нагреву из-за меньшего пространства для рассеивания тепла. Что касается энергопотребления, то большой модуль потребляет около 20 Вт, что очень неплохо.

 Модули DIMM с мультиплексором комбинированного ранга (MCR) представляют собой тип двухрангового модуля памяти, который позволяет обоим рангам работать одновременно с использованием специализированного буфера. Буфер позволяет двум физическим рангам действовать аналогично тому, если бы это были два модуля по отдельности, работающими параллельно, таким образом удваивая производительность за счет одновременного извлечения 128 байтов данных из обоих рангов за один такт, что двукратно повышает производительность одного модуля. При этом буфер работает со своим контроллером памяти причем на скорости, превышающей стандартные в данном случае 8800 МТ/с.

 Обычно модули с двумя физическими рангами функционируют как один модуль, а это означает, что когда процессор или контроллер памяти извлекают данные из такого модуля, он ограничен возможностью выборки 64 байтов данных за раз. MCRDIMM удваивают это значение, тем самым существенно увеличивая емкость и производительность каждого модуля.

 Учитывая тот факт, что Micron продемонстрировала свои модули MCRDIMM емкостью 256 ГБ на выставке GTC, вполне вероятно, что компания позиционирует эти продукты для серверов, работающих в области искусственного интеллекта на базе процессоров Intel Xeon Granite Rapid. Поскольку такие системы, как правило, требуют очень большого объема памяти для обучения, новые модули большой емкости будут, как нельзя кстати. Масштабируемые процессоры Intel Xeon серии Granite Rapid имеют 12-канальную подсистему памяти, поддерживающую по два модуля на канал. Используя модули MCRDIMM Micron емкостью 256 ГБ, серверы на базе Granite Rapid могут получить до 3 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5, используя 12 слотов, и 6 ТБ, используя 24 слота.

#ddr5 #micron #оперативная память #оперативная память ddr5 #ddr5-8000 #mcrdimm
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Honor представила ноутбук с 24 ГБ памяти LPDDR5X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
10
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
4
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
3
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
Пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 сообщают о проблемах с приемом вызовов после обновления
5
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
5
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
10
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
5
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
29
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
29
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+

Сейчас обсуждают

Олег Власов
01:59
Россия не ущемляла ни Швецию,ни Люксембург,ни Лихтенштейн ни какой-либо другой бенилюкс так зачем-же нарываться.В надежде,что все кинутся на помощь.Когда дело коснётся выживания,никто не придёт и не с...
Глава МИД Швеции Билльстрем: Швеция должна быть готова к длительному конфликту с Россией
Евгений Удовенко
01:28
То есть бред остальных - это нормально?)))
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:28
У своей подружки плешивой? То-то я смотрю они вечно везде вдвоем..То тайга, то озера...Вона чо Петрович...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:27
Спасибо. Посмеялся...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:27
Не 104, всего лишь 4 ?? Ха-ха-ха..Сайт построен странно, когда начинаются истерики у девочек, фиг найдешь где там статья. Ну да ладно. Все-равно заселяют диванные эксперды, разговаривать не с кем )))...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Арбуз
01:05
Идиотам не то что 50, им в дурке и 500 открытых вкладок будет мало
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Алексей Дрёмин
00:58
Текстуры будут одинаково грузится гений. Тут только разница в записи на диск и само открытие приложений. На скорость и лаги в самой игре не влияет на каком она диске
HDD vs SSD – будут ли современные игры тормозить на жёстком диске, и стоит ли геймерам экономить
Алексей Дрёмин
00:54
Разница тут минимальна. Я вот 13ч проиграл в хорайзон 2 на hdd на максимальных настройках, лагов небыло, грузится все почти мгновенно, так же и все другие игры. Это все зависит только от мощности комп...
HDD vs SSD – будут ли современные игры тормозить на жёстком диске, и стоит ли геймерам экономить
super619
00:54
В данный момент, чтобы оформить на себя (например, в наследство) автомобиль - ГАИ требует оформить ОСАГО. Абсурд, если учесть, что у человека нет прав и он в принципе не имеет права садиться за руль.
Госдума рассмотрит во II чтении проект об отмене предоставления ОСАГО при регистрации автомобилей
Димитрий Мотренко
00:53
Пахнет монополией на право развития...
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем