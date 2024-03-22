Пользователям станут доступны виджеты на экране блокировки после апрельского обновления Windows 11

Microsoft добавляет на экран блокировки Windows 11 виджеты «Погода», «Спорт» и «Деньги» на базе MSN, аналогичные функциям, впервые добавленным в Windows 10. В обеих версиях эти виджеты появляются в нижней части экрана блокировки.

Windows 11 получит эти виджеты вместе с дополнительным обновлением от марта 2024 года, и они будут включены по умолчанию для потребителей в обновление вторника за апрель 2024 года. Тесты показали, что эти виджеты не мешают работе и соответствуют рекомендациям по дизайну Windows 11.

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Конечно, некоторым из пользователей могут не понравиться виджеты на экране блокировки, но виджеты или обновления «погоды» и «новостей» распространены на мобильных устройствах, поэтому большинство пользователей могут найти их полезными. В любом случае будет получен полный контроль над тем, что отображается на экране блокировки с возможностью отключить интеграцию MSN, выполнив следующие действия:

Открыть «Настройки» > «Персонализация» > «Экран блокировки» > «Состояние экрана блокировки» и изменить его на «Почта» или другое приложение.

Как можно видеть на скриншотах выше, виджеты MSN появляются в нижней части экрана блокировки. Первый виджет предназначен для погоды, за ним следуют акции и спорт.

Однако все эти виджеты открывают веб-сайт MSN в Microsoft Edge, а не в приложении, предустановленном в Windows. Это то, что Microsoft необходимо улучшить в следующем обновлении и над этим работают.