Новинка относится к устройствам среднего класса и стоит от 180 евро

Realme 12X является пятой моделью в серии Realme 12, причем производитель делает упор прежде всего на привлекательное соотношение цены и качества для данного смартфона. С этой целью Realme установила панель IPS вместо AMOLED в тонкий корпус толщиной 7,89 мм.

Хотя яркость дисплея составляет всего 625 нит, минимальная яркость может опускаться до 1 нит для более комфортного использования при слабом освещении, а частота кадров составляет 120 Гц. Кроме того, в дисплее находится отверстие для фронтальной камеры разрешением 8-мегапикселей. В крупном круглом модуле камеры на задней панели находится основная камера разрешением 50 МП, а также бесполезный датчик на 2 МП и светодиодная вспышка. В основе Realme 12X лежит однокристальная система MediaTek Dimensity 6100+, которая имеет четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре эффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

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Кроме того, смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Корпус сертифицирован по стандарту IP54 и, следовательно, защищает от дождя и брызг воды, но не является полностью водонепроницаемым. Realme 12X работает на оболочке Realme UI 5 на базе Android 14.

Realme 12X будет выпущен в Китае по цене 1399 юаней (около 180 евро) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а вариант с памятью 512 ГБ будет стоить 1599 юаней (около 206 евро). Информации о возможном международном запуске еще нет, но, поскольку Realme 12 Pro+ также доступен в Германии, шансы на запуск в других регионах довольно высоки.