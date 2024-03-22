К большому сожалению для многочисленных поклонников видеоигр, разыграна будет только одна видеокарта

Nvidia объявила о старте очередной акции с раздачей видеокарт в честь запуска Horizon Forbidden West Complete Edition для ПК. На этот раз счастливчик сможет выиграть единственную в своем роде видеокарту GeForce RTX 4080 со специальной задней панелью в стиле игры Horizon Forbidden West. Чтобы принять участие в акции необходимо оставить комментарий «#RTXON» и выполнить задачи, специфичные для платформы, на официальной странице Nvidia GeForce в нескольких социальных сетях и TikTok.

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Конкурс стартовал сегодня 21 марта и будет продолжаться неделю до 28 марта. Принять участие в акции смогут совершеннолетние жители Великобритании, США, Австралии, ЕС, Канады, Южной Кореи, Японии и Тайваня. Полный список условий можно найти на сайте Nvidia, хотя ознакомление с ними вряд ли помогут жителям России. На данный момент Nvidia не объявила, когда она объявит победителей, и просит пользователей посетить веб-страницу победителей конкурсов и лотерей GeForce.

Драйвер Nvidia GeForce Game Ready 551.86 был выпущен несколько дней назад и добавляет поддержку Horizon Forbidden West и Dragon's Dogma 2. Системные требования к ПК гласят, что GeForce RTX 4080 обладает достаточной мощью, чтобы играть в игру с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду. Даже если у вас более слабая система, то поддержка Horizon Forbidden West Complete Edition технологий DLSS 3.0, FSR 3.0 и XeSS поможет достичь заветной отметки в 60 кадров в секунду, не слишком жертвуя при этом визуальными эффектами и качеством картинки.