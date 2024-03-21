Новый тип памяти также позволит увеличить объем одного чипа до 3 ГБ, что позволит создавать видеокарты с большим объемом памяти при том же их количестве на плате

Во время GTC 2024 NVIDIA представила свой план будущей архитектуры графических процессоров Blackwell. Наряду с презентациями NVIDIA участники могли ознакомиться с последними предложениями компаний, производящих память. Samsung, например, готовится представить свои модули памяти со скоростью 28 Гбит/с и 32 Гбит/с, специально предназначенные для игровых графических процессоров следующего поколения. Между тем компания Hynix пошла ещё дальше, подтверждая разработку модулей, поддерживающих еще более высокие скорости.

Стоит напомнить, что именно Samsung заявила о работе над памятью со скоростью 37 Гбит/с, которая, насколько известно, является самой быстрой памятью GDDR7, обсуждаемой в настоящее время. Похоже, что SK Hynix в какой-то момент выпустит модели на 40 Гбит/с, или, по крайней мере, это её целевая производительность для всего семейства памяти GDDR7.

реклама

Кроме того, Hynix подтвердила планы по выпуску чипов памяти объемом 16 Гбит и 24 Гбит. Последний вариант позволит таким компаниям, как AMD или NVIDIA, использовать совершенно новые конфигурации памяти, сохраняя при этом то же количество микросхем памяти.

В настоящее время серия NVIDIA RTX 50 должна стать первым продуктом с памятью GDDR7, который, как ожидается, выйдет на рынок к концу года. Сообщается, что в этой серии будет использоваться скорость памяти 28 Гбит/с, оставляя задел для будущих моделей со скоростью 32 Гбит/с.