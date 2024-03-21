Карта станет очередным дополнением линейки Miracle на базе обновленной линейки RTX 40 SUPER

Emtek представила свой очередной продукт в линейке графических карт RTX 4070 SUPER Miracle X3 White. В отличие от других видеокарт, часто использующих OEM-дизайн и распространяемых этой компанией, серия Miracle фактически основана на собственной разработке Emtek.

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Как и остальные подобные карты Miracle RTX 4070 SUPER основана на графическом процессоре AD104 с 7168 ядрами CUDA. Что означает увеличение характеристик на 21% по сравнению со стандартным вариантом RTX 4070. В дополнение к мощному графическому процессору на карте имеется память GDDR6X объемом 12 ГБ со скоростью работы 21 Гбит/с. Emtek не стала разгонять свою модель, оставив эталонную частоту в режиме ускорения - 2475 МГц, что соответствует спецификациям NVIDIA.

Что касается размеров, то графический ускоритель Miracle X3 имеет размеры 31,5x11,7 см и форм-фактор толщиной 2,5 слота. Питание карты осуществляется через один разъем питания 12 VHWPR, расположенный в центре, а мощность карты составляет 220 Вт.

Конструкция системы охлаждения Miracle X3 включает в себя три 90-мм вентилятора для эффективного охлаждения и полностью закрытую заднюю панель, усиливающую конструкцию. Под кожухом кулера находится нестандартная печатная плата U-образной формы, напоминающей NVIDIA Founders Edition. Однако неизвестно, использует ли Emtek ту же печатную плату, что и NVIDIA.

После выпуска модели Miracle с двумя вентиляторами компания Emtek представила версию X3, улучшив систему охлаждения за счет заимствования её у модели RTX 4070 Ti более высокого уровня.

Что касается стоимости новинки от Emtek, то компания оценила модель Miracle X3 в 919 990 вон, это примерно эквивалентно 680 долларам с учетом налогов.