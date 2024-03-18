Материнская плата с необычным расположением разъемов стоит 167 долларов и потребует специального корпуса

Материнская плата iGame Ultra Z является частью усилий компании Colorful по выходу на новый сегмент рынка аппаратных средств ПК, не имеющих открытых разъемов питания. Компания уже выпустила серию видеокарт со скрытым разъемом питания. Однако этот подход не идентичен компании ASUS в линейке Advanced BTF, которая также удаляет разъем питания на графических картах.

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Идея Colorful в отношении материнской платы заключается в выводе всех разъемов питания и вентиляторов только на заднюю сторону, но все же оставляет некоторые разъемы, такие как CMOS Clear, USB или RGB.

Плата iGame Ultra Z основана на чипсете Intel B760 для процессоров Intel на платформе LGA-1700. Она должна легко работать с большинством современных моделей Core i9 высокого класса благодаря использованию подсистемы питания по формуле 12+1+1 фаз.

Материнская плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и оснащена четырьмя слотами памяти DDR5, которые поддерживают скорость до 7200 МТ/с при разгоне. Также на плате есть три слота M.2 2280 для с интерфейсом PCIe Gen4x4 для подключения SSD, один слот PCIe 5x16 и один слот PCIe 3x4 для дополнительных периферийных устройств.

Плата от Colorful уже продается по цене 1199 юаней, что составляет около 167 долларов. Это хорошая цена, учитывая, что конструкции с разъемами на задней стороне обычно стоят дороже. Однако следует отметить, что для таких материнских плат требуются специально разработанные корпусы, поддерживающие такой тип подключения компонентов системы.