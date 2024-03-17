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ASUS выпустила плату ROG Maximus Z790 HERO BTF со встроенным разъемом питания видеокарты
ASUS ROG Maximus Z790 HERO BTF получила цену в 799 евро и позволяет передавать до 600 Вт на видеокарту

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 ASUS ищет новые способы сделать современные системы более удобными и простыми в настройке. Серия BTF (Back to the Future) является частью этой попытки и включает разъемы на задней стороне материнских плат. Такие системы уже существуют на рынке и доступны через избранных системных интеграторов. Но ASUS смотрит в будущее, представляя больше продуктов премиум-класса, которые позволяют использовать графические процессоры без разъемов питания 12VHWPR.

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 Недостатком серии BTF является то, что для них требуются очень специфические корпуса, позволяющие подключать кабели в другом положении. Кроме того, для программы Advanced BTF, включающей собственный разъем графического процессора, требуется специальный графический ускоритель, который производит только ASUS.

 Материнская плата Z790 BTF HERO оснащена слотом PCIe 5.0 x16 для высокопроизводительных видеокарт, а также слотом для видеокарт высокой мощности, способным передавать до 600 Вт мощности для графических ускорителей серии BTF. Однако это не является проблемой, и любой стандартный графический ускоритель все равно будет работать. Кроме того, ASUS придумала, как использовать графические процессоры BTF на стандартных материнских платах, поэтому ни один из вариантов не требует использования материнской платы или графического процессора.

 ROG Maximus Z790 Hero BTF — это высококлассная материнская плата, созданная на базе модели Z790 Dark Hero, обновленного дизайна премиум-класса, выпущенной вместе с процессорами Intel Core 13-го поколения. Версия BTF получила поддержку Wi-Fi-7, диагностические светодиоды Q-Code и Q-LED, а также обновленную конструкцию силового блока по формуле 20+1+2, обеспечивающей мощность до 90 ампер.

 Материнская плата ROG Maximus Z790 Hero BTF теперь доступна для покупки во французском розничном магазине LDLC за 799 евро, что на 110 евро больше по сравнению со стандартным вариантом. Серия BTF, безусловно, имеет смысл только в том случае, если покупать одновременно всё поддерживаемое оборудование, а это из-за отсутствия сторонних разработок будет означать, что покупатель ограничен только одним брендом.



#asus #материнские платы #z790 #материнские платы asus #rog maximus z790 hero
Источник: videocardz.com
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