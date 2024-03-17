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goldas
Раскрыты некоторые характеристики Sphere в Лас-Вегасе с площадью экрана 54000 кв. метров
Уникальное строение имеет 4 ПБ флэш-памяти со скоростью 400 ГБ/с

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 Массивная сфера Лас-Вегаса, являющаяся самым большим светодиодным экраном за всю историю, привлекла много внимания с момента своего появления. Однако совсем недавно в блоге Sphere Entertainment было представлено более подробное объяснение того, как она работает. Sphere — это совместный проект Sphere Entertainment и Hitachi Vantara, дочерней компании Hitachi, специализирующийся на обработке данных, облачном хранении и других инфраструктурных задачах.

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 Площадь Сферы составляет 54000 квадратных метров, а площадь внутренней стороны — 15000 квадратных метров. Сфера способна создавать действительно выдающиеся визуальные эффекты. От планет до необычных произведений искусства, внешняя часть Сферы более чем хорошо оборудована для проецирования изображения в высоком разрешении. С тех пор как она впервые была запущена 4 июля 2023 года, с изображением Земли в высоком разрешении, её постоянно хвалили за новизну, хотя в какой-то момент в будущем сфера может стать обычной рекламной поверхностью в стиле Таймс-сквер, что гораздо менее захватывающий.

 Сообщается, что внутренний и внешний экраны поддерживают вывод видео с разрешением 16K. Каждый из них использует набор из 27 узлов, каждый из которых дает потоковую передачу в разрешении 4K через программное обеспечение Hitachi Vantara, а также колоссальные 4 петабайта (1 петабайт = 1000 ТБ) флэш-памяти со скоростью 400 ГБ/с. Также используется полная субдискретизация цветности 4:4:4, и, как сообщается, дисплеи имеют задержку не более пяти миллисекунд.

 Если все эти характеристики дисплея кажутся сложными для современных камер, фильмов и игр, которые не поддерживают разрешение даже близко к 16K, то это так. Однако эта проблема решается путем соответствующей оптимизации отображаемого контента с помощью собственной камеры Big Sky от Sphere Entertainment, которая может снимать с разрешением до 18K.

#сфера #sphere #sphere entertainment #сфера в лас-вегасе
Источник: tomshardware.com
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