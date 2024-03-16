В настоящее время ведется поиск инвесторов, готовых вложиться в производство

Компания MGX из Абу-Даби, ведет переговоры о финансировании амбициозного плана Сэма Альтмана по созданию дополнительных мощностей по производству полупроводников для процессоров искусственного интеллекта, сообщает Financial Times. Если переговоры увенчаются успехом, этот шаг будет соответствовать стратегии Объединенных Арабских Эмиратов, направленной на то, чтобы стать ключевым игроком в мировой индустрии искусственного интеллекта.

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Стремление OpenAI к разработке своих полупроводников обусловлено необходимостью снизить зависимость от графических процессоров Nvidia для искусственного интеллекта, таких как H100. Между тем, помимо разработки процессоров искусственного интеллекта, Сэм Альтман хочет обеспечить их стабильные поставки OpenAI и, возможно, другим компаниям. Став свидетелем двух крупных кризисов поставок полупроводников в последние годы сначала в автомобильной промышленности и индустрии ПК, а затем в индустрии искусственного интеллекта, он считает, что традиционные контрактные производители чипов не имеют достаточных производственных мощностей для удовлетворения глобального спроса на чипы искусственного интеллекта.

Как сообщается, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подсчитал, что стоимость строительства новых производств полупроводников и вспомогательной инфраструктуры может достичь 7 триллионов долларов. Хотя до сих пор неясно, является ли предприятие по производству чипов проектом OpenAI или проектом Сэма Альтмана, генеральный директор совершает поездки по всему миру, общаясь с производителями чипов и ища поддержки со стороны государств, включая сингапурскую компанию Temasek.

Компания MGX ориентированная на искусственный интеллект, созданная ОАЭ, возглавляется шейхом Тахнуном бен Заидом ан-Нахайяном, советником по национальной безопасности. Компания стремится сделать Абу-Даби центром развития искусственного интеллекта, используя финансовые ресурсы и политическую поддержку страны. Стремление ОАЭ стать глобальным центром развития искусственного интеллекта проявляется в их усилиях по привлечению ведущих деятелей индустрии искусственного интеллекта, в том числе Илона Маска, который выразил заинтересованность в партнерстве со страной Персидского залива для своего предприятия в области ИИ.

Активный подход ОАЭ подчеркивается ранним принятием инициатив в области ИИ, таких как назначение первого в мире министра ИИ в 2017 году и открытие аспирантуры, ориентированной на ИИ, в 2019 году. Эти усилия демонстрируют приверженность страны продвижению своих позиций в данной области.