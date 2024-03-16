Такого размера ОЗУ удалось достигнуть благодаря использованию новых чипов памяти объемом по 3 ГБ

На этой неделе Crucial объявила, что производители ноутбуков вскоре получат доступ к расширенным объемам памяти. С момента появления памяти DDR5 два года назад предпринимались усилия по созданию нестандартных объемов, таких как 12 ГБ, 24 ГБ и 48 ГБ, как для потребителей, так и для OEM-производителей. Эта разработка предлагает пользователям новые возможности и во многих случаях может привести к экономии средств по сравнению с удвоением мощностей.

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Похоже, что Honor может быть одной из первых, кто использует эти расширенные возможности. Ноутбук компании с 24 ГБ памяти был замечен в работе и дебютировал на Geekbench.

Эта система имеет общую емкость оперативной память 24 ГБ стандарта LPDDR5X. Вместо модулей SODIMM этот ноутбук оснащен 8 отдельными чипами памяти, каждый емкостью 3 ГБ, что в сумме составляет 24 ГБ памяти LPDDR5X-6400.

В ближайшем будущем следует ожидать увеличения количества ноутбуков с объемом памяти 12 ГБ и 24 ГБ. Эта модификация позволит системам более высокого уровня перейти со стандартной емкости 16 ГБ, тогда как ожидается, что конфигурации с 32 ГБ сохранятся в сегменте высокого класса. Кроме того, использование модулей SODIMM емкостью 12 ГБ в ноутбуках для энтузиастов может обеспечить емкость 48 ГБ при условии, что система имеет четыре слота памяти.

Ноутбук Honor MagicBook 16 Al уже появился на JD. Компания подтверждает, что эта система будет предлагаться с объемом памяти 24 ГБ и 32 ГБ. Кроме того, ультратонкий ноутбук основан на процессоре Intel Core Ultra и оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3072x1920 пикселей, частотой 165 Гц и 100% цветовым охватом DCI-P3.