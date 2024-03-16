Похоже, что Intel официально разрешила определенным производителям ПК заменять термопасту под теплораспределительной крышкой своих процессоров без потери гарантии

По словам известного оверклокера Der8auer, Intel заключила специальное соглашение с избранными системными интеграторами. Данная сделка заключается в продаже процессоров Intel Core i9 после снятия крышки теплораспределителя и замены термопасты с полной гарантией.

Хотя подтверждений о такой сделке ни с одним партнером нет, фактом является то, что некоторые компании уже начали предлагать такие чипы.

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Указанные процессоры позволяют энтузиастам использовать системы прямого охлаждения кристаллов в сочетании с термопастой премиум-класса, что может привести к лучшему рассеиванию тепла, снижению энергопотребления и повышению общей производительности. Для обычных пользователей вмешательство в конструкцию процессора не является разумным решением, поскольку такие манипуляции влекут за собой аннулирование гарантии и могут привести к необратимому повреждению процессора. Это вызывает еще большее беспокойство, если принять во внимание, что Core i9-14900KS является самым дорогим процессором Intel для настольных ПК стоимостью 699 долларов.

Информация Der8auer уже подтверждена. Maingear уже предлагает "улучшенный" Core i9-14900KS и обещает повышенную производительность и охлаждение.

Обновление с Core i9-14900K до Core i9-14900KS обходится на 342 доллара дороже, увеличивая стоимость системы с и без того немалых 5339 долларов до совсем бесстыдных 5681 доллара. Это безумная цена для игровой системы, в которой даже нет видеокарты уровня RTX 4090, а есть RTX 4080. Однако следует отметить, что этот компьютер имеет полностью специальное водяное охлаждение и является лучшим предложением компании.

Некоторые из этих готовых систем будут предлагаться с заводской тонкой настройкой, то есть разгоном, что в обычных условиях означает потерю гарантии.

Можно только задаться вопросом, получают ли такие компании, как Maingear, процессоры от Intel или полагаются на собственный процесс переделки чипов.