Компания, что новая технология позволит геймерам играть в разрешении вплоть до 8K

Согласно новой утечке, опубликованной инсайдером Moore's Law is Dead, Sony находится на завершающей стадии в разработке собственной технологии сверхвысокого разрешения под названием PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Компания планирует представить эту технологию на новой консоли PlayStation 5 Pro в ноябре текущего года. Эта технология вряд ли появится на нынешней консоли PlayStation 5 из-за её графической архитектуры. PSSR, судя по всему, по функциям ближе к NVIDIA DLSS, чем к AMD FSR. Эта технология использует более 300 TOPS мощности искусственного интеллекта графического процессора RDNA 3, планируемого в PS5 Pro, для управления алгоритмом на основе искусственного интеллекта. В графическом процессоре текущей PS5 на базе RDNA 2 отсутствуют ускорители искусственного интеллекта. Самой большой движущей силой разработки PSSR является не только технология масштабирования на основе искусственного интеллекта, но и влияние технологии масштабирования на задержки всей системы. PSSR, по-видимому, сделает PS5 Pro не просто игровой консолью для режима 4K, но и готовой работать с разрешением 8K. Учитывая то, что Sony — это телевизионная компания, то ей хотелось бы таким образом повысить спрос на свои новейшие телевизоры 8K.

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Также много спекуляций ходит по поводу графического процессора консоли PlayStation 5 Pro. Из нескольких старых утечек известно, что он основан на новейшей графической архитектуре AMD RDNA 3, но теперь также стало известно, что графический процессор будет представлять собой смесь нескольких текущих и будущих графических архитектур AMD. Он может иметь более продвинутые механизмы мультимедиа и отображения, чем нынешние графические процессоры линейки Radeon RX 7000, и даже шейдерные механизмы могут включать в себя определенные элементы из будущей архитектуры RDNA 4. В сообщении говорится об общей производительности AI на уровне 300 TOPS, производительность FP16 составит 67 терафлопс, а в FP32 — 33,5 терафлопс. Для сравнения, графический процессор консоли Xbox Series X может похвастаться лишь 12 терафлопс в FP32.