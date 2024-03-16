Самый мощный потребительский процессор AMD в настоящее время можно приобрести по такой вкусной цене на Amazon и Newegg

В последние несколько недель процессоры AMD линейки Ryzen 7000X3D довольно часто продавались со скидками. В частности, внимание магазинов было приковано к модели Ryzen 9 7900X3D, 12-ядерному процессору, который никогда не пользовался особой популярностью среди геймеров. Однако недавно он достиг рекордно низкой цены в 389 долларов. После чего, Ryzen 7 7800X3D, лучший по мнению многих игровой процессор AMD, стал стоить всего на 40 долларов меньше. К сожалению для многих, срок этой акции закончился.

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Однако сегодня стал более доступен флагманский 16-ядерный процессор из текущей линейки AMD X3D. Несмотря на большее количество ядер, он не сильно опережает в играх процессор стоящий ступенькой ниже.

Цена процессора в настоящее время составляет 565 долларов, и его можно приобрести у двух крупных розничных продавцов: Amazon и Newegg. Тот факт, что оба ритейлера сравняли цены, предполагает скоординированную и плановую корректировку цен. Однако важно отметить, что это скорее всего временное предложение, которое через какое-то время перестанет быть актуальным.

Стоит отметить, что изменение цены Ryzen 9 7950X3D произошло всего через день после того, как Intel выпустила последний флагманский процессор Core i9-14900KS для платформы LGA-1700, являющийся самым быстрым процессором Intel для настольных ПК, представленным на рынке в настоящее время, но он стоит на 134 доллара дороже, чем чип AMD. Кроме того, предложение от Intel в среднем будет не намного быстрее в играх.