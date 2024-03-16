Система получила лишь небольшое обновление в сравнении с предыдущей моделью на базе Ryzen 7 5700u

Еще в ноябре AYANEO анонсировала новую серию мини-ПК, вдохновленную культовым ретро-оборудованием. AM01 — это мини-ПК, имитирующий внешний вид первой системы Apple Macintosh, за исключением гораздо более нового оборудования внутри.

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AYANEO AM01 уже была доступна с процессорами Ryzen 3 3200U и Ryzen 7 5700U, и на момент выпуска ни один из них не относился к новому поколению, и пользователям, которым требовалась большая производительность, пришлось рассматривать другие варианты.

Теперь система переходит на новый уровень и получает версию с 8-ядерным процессором Ryzen 7 5800U, основанным на архитектуре Zen3. Как и большинство процессоров серии U, он рассчитан на работу в диапазоне мощности 10–25 Вт, но компания подтверждает, что он сможет работать с TDP 35 Вт, поэтому он будет иметь ещё большую производительность.

Помимо архитектуры Zen3, Ryzen 7 5800U имеет такое же количество ядер и немного более высокую тактовую частоту — 4,4 ГГц. На борту имеется графика Vega 8 с тактовой частотой 2,0 ГГц, что на 100 МГц быстрее, чем в Ryzen 7 5700U.

Пользователи могут купить базовую версию за 1499 юаней (207$), что примерно соответствует версии с Ryzen 7 5700U на момент выхода. Однако, как и в большинстве случаев с системами AYANEO, это цена запуска, и ожидается, что фактическая розничная цена будет выше -1699 юаней (235$).