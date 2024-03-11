Стоимость устройства составит 1800 евро в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ

Процессор ARM следующего поколения от Qualcomm, основанный на архитектуре Oryon, призван потрясти рынок ноутбуков на ОС Windows. Процессоры Snapdragon X Elite должны вывести Qualcomm в четверку крупнейших производителей мобильных персональных компьютеров после Apple, Intel и AMD. Однако ни для кого не секрет, что крупнейшим конкурентом Qualcomm является Apple.

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Процессоры X Elite появятся в ноутбуках таких компаний, как HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS, а также в серии Samsung Galaxy Book. Сообщается, что ноутбук под названием Book 4 Edge является одной из систем на базе Qualcomm, имеет 12 ядер и тактовую частоту до 4,3 ГГц. Архитектура компании Apple также основана на ARM, однако в её устройствах используется другая операционная система, известная как macOS.

По данным WinFuture, Galaxy Book 4 Edge будет иметь 14-дюймовый дисплей, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в базовом варианте. В 2024 году это вряд ли можно назвать высококлассной характеристикой, но, очевидно, для Samsung это стоит свеч. Основным преимуществом системы перед обычными ноутбуками на базе процессоров AMD/Intel является более длительное время автономной работы и встроенный модем 5G.

Судя по всему, Galaxy Book 4 Edge будет не намного дешевле Book 4 Pro, который продается по цене 1899 евро. Утверждается, что цена Book 4 Edge ожидается около 1800 евро. По сравнению с Apple MacBook Air с 13,6-дюймовым экраном это означает, что устройство Samsung будет на 40 евро дороже.

Стоит отметить, что Qualcomm готовит как минимум 8 различных моделей Snapdragon X Elite/Plus, поэтому цены все равно могут измениться, если Samsung выберет более дешевые варианты.

В конечном счете, процессоры Snapdragon X Elite/Plus основаны на совершенно новой архитектуре и станут первым крупным шагом Qualcomm на рынок ПК, и Samsung может быть сложно убедить поклонников Apple перейти на её продукцию. Согласно сообщению, запуск Galaxy Book 4 Edge ожидается не раньше июня.