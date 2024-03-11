Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Samsung готовит к выходу ноутбук Galaxy Book 4 Edge с процессором Snapdragon X Elite
Стоимость устройства составит 1800 евро в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ

реклама

 Процессор ARM следующего поколения от Qualcomm, основанный на архитектуре Oryon, призван потрясти рынок ноутбуков на ОС Windows. Процессоры Snapdragon X Elite должны вывести Qualcomm в четверку крупнейших производителей мобильных персональных компьютеров после Apple, Intel и AMD. Однако ни для кого не секрет, что крупнейшим конкурентом Qualcomm является Apple.

реклама

 Процессоры X Elite появятся в ноутбуках таких компаний, как HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS, а также в серии Samsung Galaxy Book. Сообщается, что ноутбук под названием Book 4 Edge является одной из систем на базе Qualcomm, имеет 12 ядер и тактовую частоту до 4,3 ГГц. Архитектура компании Apple также основана на ARM, однако в её устройствах используется другая операционная система, известная как macOS.

 По данным WinFuture, Galaxy Book 4 Edge будет иметь 14-дюймовый дисплей, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в базовом варианте. В 2024 году это вряд ли можно назвать высококлассной характеристикой, но, очевидно, для Samsung это стоит свеч. Основным преимуществом системы перед обычными ноутбуками на базе процессоров AMD/Intel является более длительное время автономной работы и встроенный модем 5G.

 Судя по всему, Galaxy Book 4 Edge будет не намного дешевле Book 4 Pro, который продается по цене 1899 евро. Утверждается, что цена Book 4 Edge ожидается около 1800 евро. По сравнению с Apple MacBook Air с 13,6-дюймовым экраном это означает, что устройство Samsung будет на 40 евро дороже.

 Стоит отметить, что Qualcomm готовит как минимум 8 различных моделей Snapdragon X Elite/Plus, поэтому цены все равно могут измениться, если Samsung выберет более дешевые варианты.

 В конечном счете, процессоры Snapdragon X Elite/Plus основаны на совершенно новой архитектуре и станут первым крупным шагом Qualcomm на рынок ПК, и Samsung может быть сложно убедить поклонников Apple перейти на её продукцию. Согласно сообщению, запуск Galaxy Book 4 Edge ожидается не раньше июня.

#samsung #ноутбуки #snapdragon x elite #snapdragon x #book4 edge #samsung book 4 edge
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung выпустила смартфон Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition
Samsung Book4 Edge с чипом Snapdragon X Elite может стоить около 1800 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
12
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
В России построят новый автобусный завод
2
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
7
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
2
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
Германия инвестирует миллиарды в строительство бункеров для защиты населения
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Microsoft готовится представить новые продукты на мероприятии 21 марта
+
Новый патент Apple описывает магнитные амбушюры для AirPods Pro
+
Galaxy A35 5G появился в базе данных Geekbench
+
"Мертвой дороге" от Лабытнангов дадут вторую жизнь
3
В Швеции замечены неизвестные дроны на стратегических объектах
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
37
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
114
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
7
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
35
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
5
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

unhurtable
18:14
Хренасе, это что-же жалкие пиндосы не учили мойву - язык богов сошедших с небес...
NYT: Обучение пилотов ВСУ на F-16 сдвинулось на полгода из-за их незнания английского
DANYNAFIG
18:14
Мега пузырь :D
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
NightXO
18:11
Полезность программ что-то около 0,5/10. Все бесполезные. 0,5 за xnview.
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
Mixail80
18:08
джентльменам принято верить на слово :)
Samsung Book4 Edge с чипом Snapdragon X Elite может стоить около 1800 евро
Китя
18:07
Шишка алкаш хронический. Был знакомый после работы каждый день пил пивас. и в один день не проснулся. вскрытие показала печень. а Шишка еще курит как паровоз, пальцы жёлтые от не никотина. представляю...
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
VRoman
17:53
У нас проще делают. Не могут въехать - не забирают мусор. Посигналит что приезжал, чтоб все его видели и слышали. Хочешь чтобы вернулся - плати за вызов.
В России могут разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили
VRoman
17:51
Давно пора. В других странах давно так можно
В России могут разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили
Ezdiumno
17:49
А я куплю. Например Apple Macbook Air. Почему? Нравится качество. И я не считаю, что их продукция неоправданно переоценена. Да, переоценена. Но оправданно. iOS и МаcOs - не моя система. Я работаю и и...
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
F22
17:46
Обновления блокировать? Жесть.
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
unhurtable
17:44
Да не, все просто и логично, просто грамматическая ошибка: сушИствующие чипы - т.е. Японские, о серьезных разработках Японцев я что-то не слышал...
Компания Cygames представила подробности о предстоящих обновлениях для игры Granblue Fantasy: Relink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем