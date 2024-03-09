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AMD представила гид по запуску AI Chat на базе процессоров Ryzen и видеокарт Radeon
Для этого также потребуется использовать программу LM Studio

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 У AMD нет собственного инструмента, подобного NVIDIA Chat with RTX. NVIDIA разработала простой инструмент, который можно использовать для локального запуска LLM (больших языковых моделей) на базе графических процессоров GeForce.

И пусть у AMD нет такого инструмента, компания предлагает попробовать использовать стороннее программное обеспечение, работающее на процессорах и графических картах.

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 AMD Ryzen 7040 «Phoenix» и Ryzen 8040 «Hawk Point» оснащены ускорителем искусственного интеллекта XDNA, который может обеспечить скорость вывода от 10 до 16 TOPS (триллионов операций в секунду). Вскоре эти процессоры будут широко использоваться, и благодаря предстоящим изменениям в Windows важность ядер Al будет только расти.

 Между тем, вместо разработки собственного инструмента AMD рекомендует пользователям проверить программное обеспечение LM Studio, которое является кроссплатформенным и кросс-вендорным решением с закрытым исходным кодом. Он также обеспечивает более простое управление моделями, а также множество опций, которых в Chat with RTX просто нет.

 LM Studio работает с процессорами Apple M-серии, имеющими поддержку AVX2, а также может использовать преимущества ускорения графических процессоров AMD и NVIDIA. Для графических процессоров инструмент рекомендует использовать 16 ГБ видеопамяти, а для алгоритмов ML на базе ЦП должно быть доступно не менее 6 ГБ памяти.

 Самым большим преимуществом этого решения перед любыми онлайн-моделями является то, что оно работает локально, и данные не собираются и не используются. Компания уделяет большое внимание частному использованию этого программного обеспечения и заботе о конфиденциальности.

 Чтобы использовать LM Studio на оборудовании AMD, необходимо выбрать между LM Studio и LM Studio ROCm Preview. Последний оптимизирован для графических процессоров Radeon RX 7000. Загрузив инструмент, пользователям следует запустить его и найти подходящие модели, с которыми необходимо работать.

 Стоит отметить, что инструмент не оптимизирован специально для ускорителей искусственного интеллекта AMD XDNA или Intel NPU. Однако он использует OpenCL для APU/CPU AMD со встроенной графикой.

#amd #ryzen #искусственный интеллект #radeon #видеокарты amd #процессоры amd #chat with rtx #lm studio
Источник: videocardz.com
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