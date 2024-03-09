Таким образом ожидаемая многими 512-битная шина не будет использоваться на пользовательских моделях будущих ускорителей

Согласно информации от известного инсайдера Kopite7kimi, геймерам не стоит ожидать 512-битной шины памяти для серии видеокарт RTX 50. Хотя этот заслуживающий доверия источник информации об аппаратном обеспечении ранее намекал на такой сценарий, теперь было подтверждено, что флагманский графический ускоритель линейки RTX 50, известный как GB202, сохранит свою 384-битную конфигурацию шины памяти.

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Фактически, все семейство графических процессоров GB20X имеет характеристики шины памяти, аналогичные AD10X (RTX 40). Единственное отличие состоит в том, что NVIDIA, как сообщалось ранее, изменит наименование одного процессора с 04 на 05.

Хотя графические процессоры серии RTX 50 сохранят схожие, если не идентичные характеристики шины памяти, будет произведено обновление самого стандарта памяти. Вместо использующейся сейчас GDDR6/GDDR6X новые карты получат GDDR7, что теперь официально подтверждено JEDEC.

Новый стандарт в очередной раз увеличит пропускную способность памяти на модуль и позволит NVIDIA изучить использовать новые варианты емкости, поскольку стандарт GDDR7 допускает такие емкости, как 3 ГБ на модуль. Это открывает новые возможности для NVIDIA, и нельзя рассчитывать, что характеристики объёма памяти будут полностью идентичны RTX 40. Партнер NVIDIA по запуску GDDR6X и GDDR5X, компания Micron, подтвердила, что модули емкостью 24 Гб (3 ГБ) запланированы на 2025 год.

Ожидается, что новая серия графических карт NVIDIA RTX 50 дебютирует к концу этого года. На данный момент известны только основные характеристики флагманского графического процессора GB202, который, как ожидается, будет иметь более 24000 ядер CUDA. Также сообщается, что графические процессоры Blackwell используют технологический процесс TSMC N3 и будут поддерживать DisplayPort 2.1.