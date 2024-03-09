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goldas
AMD Radeon RX 7700 XT теперь доступна за 399 долларов на Newegg
На данный момент это самая лучшая цена на карту RX 7700 XT после её появления в продаже

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 AMD Radeon RX 7700 XT — это видеокарта на базе графического процессора Navi 32 с 3456 потоковыми процессорами и 12 ГБ памяти GDDR6. Данная видеокарта не имеет эталонного дизайна, а это означает, что геймеры могли приобретать только те модели, которые предлагали партнеры AMD.

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 Компания Sapphire сегодня снизила цену на свою версию Radeon RX 7700 XT до 409,99 долларов. Эта цена в сочетании с промокодом магазина Newegg, который дает дополнительную скидку в 10 долларов, означают, что приобрести Radeon RX 7700 XT теперь можно менее чем за 400 баксов. Модель Radeon RX 7700 XT Pulse представляет собой конструкцию с системой охлаждения с двумя вентиляторами, выполненную в черном цвете. Обзоры показали, что карта работает при относительно низких температурах и довольно тихо.

 Самой большой проблемой Radeon RX 7700 XT была близость цены к RX 7800 XT. Как показала информация розничного продавца, урезанная модель на базе Navi 32 продавалась значительно хуже полноценной модели на основе того же чипа. Теперь между обеими моделями фактически существует разница в цене в 100 долларов, что значительно повышает ценность модели Radeon RX 7700 XT.

 Стоит также сказать, что Radeon RX 7700XT также примерно на 15% быстрее, чем GeForce RTX 4060Ti при разрешении 1440p. Однако серия RTX 4060 Ti лишь немного медленнее при использовании трассировки лучей. Тем не менее это может заставить компанию NVIDIA рассмотреть возможность установки более низкой цены на свою серию RTX 4060 Ti.

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Источник: videocardz.com
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