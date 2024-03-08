Такой вывод следует из утечки внутреннего номера модели, являющегося копией Redmi K70

Ходят слухи, что Xiaomi готовит серию Poco F6 к глобальному запуску, и это может произойти уже в мае. Подробности о Poco F6 и Poco F6 Pro остаются неподтвержденными, но теперь появилась новая информация, потенциально раскрывающая флагман линейки - Poco F6 Pro.

Как недавно выяснилось, Xiaomi, похоже, сертифицировала Poco F6 Pro в Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), что указывает на то, что запуск Poco F6 Pro, возможно, уже близок. Poco F6 Pro указан под номером модели "23113RKC6G". Это было бы не так интересно само по себе, если бы не тот факт, что он идентичен номеру модели другого устройства Xiaomi — Redmi K70, которое дебютировало в Китае в прошлом году с номером модели "23113RKC6C".

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Судя по всему, Poco F6 Pro будет переименованным Redmi K70. Это неудивительно, поскольку телефоны Poco серии F уже неоднократно подвергались ребрендингу устройств Redmi. Например, прошлогодний Poco F5 Pro был переименованным Redmi K60. Точно так же обычный Poco F6 считается переименованием предстоящего Redmi Note 13 Turbo.

В любом случае, если верить этой информации, то Poco F6 Pro будет работать на базе прошлогоднего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 2, получит основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП, фронтальную камеру на 16 МП и проводную зарядку мощностью 120 Вт.