Пока купить консоль можно в официальном магазине компании MSI

На выставке CES 2024 компания MSI застала всех врасплох, анонсировав свой первый игровой портативный компьютер. Удивление стало еще большим, когда выяснилось, что Claw использует оборудование Intel, в отличие от ROG Ally или Legion GO, использующих аппаратные средства AMD.

Анонс Claw оставил не самые хорошие впечатления, поскольку MSI так и не подтвердила точную дату выпуска системы и не сообщила, что портативный компьютер уже поступил в продажу в Китае. Весь февраль появлялись практические видеоролики и обзоры, в то время как западные страны с нетерпением ждали какой-либо новой информации.

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Теперь MSI обновила свой официальный магазин в США, чтобы подтвердить наличие Claw на складе и возможность доставки. Важно то, что только версия стоимостью 699 долларов оснащена процессором 14-ядерным процессором Core Ultra 5 135H. Консоль также доступна с 16-ядерным процессором Core Ultra 7 155H, но этой версии нет на складе, и ее доступность ожидается только на следующей неделе.

Цены MSI CLAW:

• MSI Claw A1M: Core Ultra 7 155H, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ: 799 долларов [Newegg], [магазин MSI в США];

• MSI Claw A1M: Core Ultra 7 155H, твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ: 749 долларов [Newegg], [магазин MSI в США];

• MSI Claw A1M: Core Ultra 5 135H, твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ: 699 долларов [Newegg], [магазин MSI в США].

Как сообщалось ранее, разместив Claw на складе, компания фактически выпустила свою первую игровую консоль сегодня, 8 марта. Однако в случае с Newegg, которая также предлагает систему, дата выпуска была перенесена на 15 марта. Судя по всему, официальный магазин MSI на этот раз получает приоритет, в то время как другие розничные продавцы только ждут поступления.