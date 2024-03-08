Это единственный крупный производитель, который до сих пор не предоставлял такую поддержку для своих OLED мониторов

После выставки CES компания ASUS объявила о продлении гарантии на свой монитор QD-OLED до двух лет, включая защиту от выгорания. После этого MSI объявила об обновлении своих обязательств перед пользователями, увеличив гарантийный срок до трех лет, обеспечивая защиту от эффекта выгорания OLED. Это заставило ASUS соответствующим образом скорректировать гарантийный срок в ответ на заявление MSI, также увеличив его до трех лет.

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Gigabyte оставалась единственной компанией, которая не предлагала трехлетнюю гарантию на свои OLED-мониторы. Однако теперь компания решила последовать примеру других производителей OLED-мониторов и предложить аналогичный гарантийный срок.

Gigabyte объявила, что на всю линейку мониторов QD-OLED будет распространяться трехлетняя гарантия. Компания прямо не упоминает защиту от выгорания, но говорится, что она обеспечивает защиту от потенциальных проблем с сохранением изображения на панели, что можно интерпретировать как таковое.

Мониторы Gigabyte с 3-летней гарантией:

• AORUS CO49DQ: 49 дюймов, 5120x1440, 144 Гц

• AORUS FO32UP2: 32 дюйма, 4K, 240 Гц (DP2.1)

• AORUS FO32UP: 32 дюйма, 4K, 240 Гц (DP1.4)

• AORUS F027Q3: 27 дюймов, 1440p, 360 Гц

• AORUS M034WQC: 34 дюйма, 3440x1440, 240 Гц

• AORUS M034WQC2: 34 дюйма, 3440 x 1440, 240 Гц

Gigabyte — единственная компания, анонсировавшая панель QD-OLED с полноценной поддержкой UHBR20 DisplayPort 2.1. Фактически это означает, что их монитор F032UP2 — единственная панель 4K с частотой 240 Гц, которая может выводить такое изображение без сжатия потока отображения (DSC). Стоит добавить, что есть еще модель F032UP, поддерживающая DisplayPort 1.4.

Компания явно ставит своей целью получить лучший QD-OLED-монитор на рынке с той же защитой, что и у MSI и ASUS, но остается открытым вопрос о стоимости.