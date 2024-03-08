Обе модели являются копией друг друга, с одинаковыми характеристиками и системами охлаждения

Palit и Gainward, принадлежащие одной и той же компании, недавно представили новые видеокарты. Хотя обе они на самом деле имеют одинаковую конструкцию системы охлаждения, название различается в зависимости от производителя. Gainward предлагает эти карты как Python II, а у Palit под новым брендом Infinity 2. По сути, это одинаковые карты только с разными названиями.

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Первые карты Python II/Infinity 2 основаны на модели GeForce RTX 4060 - графическом ускорителе самого низкого уровня в семействе Ada Lovelace. Он оснащен графическим процессором AD107 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе. Каждая из моделей предлагается с эталонной тактовой частотой NVIDIA, а также с разгоном на 105 МГц.

По информации Palit, конструкция этой видеокарты включает два 95-мм вентилятора, поддерживающих технологию 0 дБ. Это означает, что вентиляторы не вращаются до тех пор, пока не будет достигнут определенный порог температуры GPU. В любом случае карта Infinity 2 является вариантом низкого уровня в линейке компании.

В отличие от модели RTX 4060 Dual, Infinity 2 использует алюминиевый радиатор большого размера. Кроме того, обе модели имеют заднюю панель с одинаковыми отверстиями. А вот в модели Infinity 2 воздушного потока в другую сторону нет, просто потому, что блок перекрывает всю площадь платы.

Хотя карта не поддерживает интерфейс PCIe Gen4x16, поскольку графический процессор ограничен 8 полосами, Infinity 2 фактически имеет полноразмерный интерфейс. В этом случае половина интерфейса не подключена электрически, что является отличием от версии Dual.

Ожидается, что обе модели будут выпущены по рекомендованной розничной цене NVIDIA в 299 долларов или около того.