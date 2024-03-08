В дальнейшем плотность составит 3 ГБ и более, что допускают спецификации JEDEK

По словам известного инсайдера в области аппаратного обеспечения Kopite7kimi, первые продукты, использующие память GDDR7, будут придерживаться минимальной плотности 16 Гб (2 ГБ) на модуль, той же емкости, которая в настоящее время используется в моделях GDDR6X.

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На момент своего появления емкость GDDR7 объемом 2 ГБ уже будет обновлением по сравнению с GDDR6, которая дебютировала с плотностью 8 Гб (1 ГБ) и широко использовалась первыми видеокартами, использующими эту технологию, такими как GeForce RTX 20 и более поздние серии RTX 30. Стоит напомнить, что отсутствие модулей GDDR6(X) емкостью 2 ГБ стало причиной того, что для RTX 3090 потребовалось 24 модуля с обеих сторон печатной платы.

Плотность 16 Гб — это самая низкая плотность, определенная спецификациями JEDEC для GDDR7. Это та же емкость, которая в настоящее время используется в серии RTX 40. Однако важно отметить, что спецификации JEDEC также допускают плотность 24 Гб (3 ГБ), 32 Гб (4 ГБ), 48 Гб (6 ГБ) и даже 64 Гб (8 ГБ). Такая нестандартная плотность не является чем-то новым, даже у GDDR6 была емкость 12 Гб (1,5 ГБ), но она никогда не производилась серийно.

Что касается GDDR7, то компания Micron действительно планирует производить модули GDDR7 емкостью 3 ГБ. Она разработала специальные варианты GDDR5X и GDDR6X для NVIDIA, это может указывать на то, что NVIDIA будет рассматривать новые конфигурации емкости в будущих графических процессорах.

Ожидается, что первыми продуктами с памятью GDDR7 станут видеокарты GeForce RTX 50 на базе архитектуры Blackwell и AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA4. К сожалению, ни у одной из них нет точной даты выпуска, однако есть надежда, что обе серии будут представлены к концу этого года.