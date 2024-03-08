За эти деньги игроки могут наслаждаться игрой с производительностью видеокарты RTX 4080

Игроки, которые никогда не пользовались сервисом GeForce NOW на уровне Ultimate, теперь получат новую возможность. Вместо ежемесячной подписки игрокам предоставляется возможность включить потоковую передачу игр на один день. NVIDIA представляет игровые абонементы двух уровней: стандартный приоритетный и Ultimate для максимального удобства.

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Служба потоковой передачи игр GeForce NOW также была обновлена для поддержки синхронизации переменной частоты обновления Cloud G-Sync в системах Windows и macOS. Чтобы это работало, потребуется монитор, совместимый с G-Sync, FreeSync или Apple ProMotion. Система также должна иметь как минимум графический ускоритель серии GeForce GTX 16 или RTX 20, ни графика Intel, ни AMD не поддерживаются для Cloud G-Sync.

Кроме того, GeForce NOW получает поддержку NVIDIA Reflex для вариантов потоковой передачи со скоростью 60 и 120 кадров в секунду. Эта функция поддерживается на уровне Ultimate. NVIDIA утверждает, что технология должна обеспечить потоковую передачу со сверхмалой задержкой, практически неотличимую от использования локального ПК. На самом деле, это будет зависеть от того, насколько близко человек живет от сервера.

Дневные тарифы стоят 3,99 или 7,99 долларов для уровней Priority и Ultimate соответственно. После покупки геймеры получат доступ к сервису GeForce NOW в течение 24 часов подряд.

Текущие цены на GeForce NOW:

• Бесплатно (1-часовые сеансы, наличие рекламы).

Дневной тариф:

• Priority: 3,99 доллара (24 часа);

• Ultimate: 7,99 долларов (24 часа).

Тариф для зарегистрированных пользователей:

• Priority: 9,99 долларов (1 месяц);

• Priority: 49,99 долларов (6 месяцев);

• Ultimate: 19,99 долларов (1 месяц);

• Ultimate: 99,99 долларов (6 месяцев).

Бесплатные опции дают хорошую возможность протестировать услугу в течение очень коротких игровых сессий. Стоит добавить, что NVIDIA недавно представила в этом сервисе рекламу, которая будет отображаться во время запуска игры, но не во время фактической потоковой передачи.

Разница между уровнями Priority и Ultimate заключается в том, что последний поддерживает потоковую передачу в режиме 4K 120 кадров в секунду в течение 8-часовых сеансов, а Priority поддерживает только 1080p при 60 кадрах в секунду до 6 часов.