Стоит отметить, что стандартый термоинтерфейс заменялся на жидкий металл, и использовалась СЖО

Компания Intel всегда славилась проблемами со скрытием информации о своей продукции до официального релиза. Такая же участь постигла и последний флагманский чип для платформы LGA-1700 - Core i9-14900KS Special Edition. Интересно, что процессор не будучи представленным, уже появился в ассортименте некоторых западных магазинов, а также известных и не очень оверклокеров, однако приобрести его сейчас легально не представляется возможным.

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Напомню, что Core i9-14900KS оснащен 24 ядрами, включающими восемь производительных и 16 энергоэффективных ядер, предлагает максимальную тактовую частоту 6,2 ГГц в двухъядерном режиме и TDP по умолчанию 150 Вт. Этот процессор предназначен для энтузиастов и оверклокеров, которые будут подвергать процессор всесторонним испытаниям, экспериментам и подробному тестированию.

Новая утечка о процессоре в очередной раз появилась благодаря пользователю, первым поделившимся с фотографиями грядущего флагмана Intel. Участник форумов по разгону "pakhtunov" на этот раз провел тепловые тесты процессора со стандартным теплораспределителем, а также после его демонтажа и нанесения нового термоинтерфейса на основе жидкого металла.

Согласно результатам тестирования, скальпирование и замена термоинтерфейса позволило снизить температуру процессора на 7 - 10°C в зависимости от конкретного теста. Кроме того, после проведенных манипуляций с процессором энергопотребление чипа снизилась в интервале от 10 до 23 Вт, что является прямым результатом снижения температуры. Тестировщик однако отметил, что в тестировании использовалась система охлаждения жидкостного типа DeepCool LS720 SE с 360-мм радиатором.

Разница температур Core i9-14900KS до и после замены интерфейса при частоте 5,9 ГГц:

• Стандартная версия Cinebench IHS: 85°C, 376 Вт

• Cinebench после замены: 75°C, 366 Вт

• Y-Cruncher IHS: 89°C, 432 Вт

• Y-cruncher с жидким металлом: 82°C, 409 Вт

Стоит отметить, что выход Core i9-14900KS должен состояться 14 марта. Ожидается, что в этот день появятся подробные результаты тестирования производительности и эффективности процессора. Что касается цены, то на данный момент она остается неизвестной, но учитывая эту характеристику у предыдущих подобных чипов, можно предположить, что она будет находиться на уровне 700-750 долларов.