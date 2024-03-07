Теперь сыграть в игру можно будет даже на GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5600XT

В игровом сообществе мнения по поводу этой игры разнятся. Одни называют ее скучным симулятором ходьбы, другие ценят захватывающий сюжет и визуально привлекательную графику. Независимо от реакции геймеров, она завоевала популярность и до сих пор входит в число самых обсуждаемых игр. Тем более благодаря новому патчу оптимизации, информация о котором появилась несколько дней назад.

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Когда игра вышла в продажу, в ней не было поддержки старых графических процессоров, у которых отсутствовала поддержка Mesh Shading. Графическая архитектура, такая как серия NVIDIA GTX 10, основанная на архитектуре Pascal, действительно поддерживает DirectX12, но не уровень Ultimate, который включает Mesh Shading. Игра требовала использования этой технологии, а это означало, что она не была оптимизирована для стабильной работы на архитектурах Pascal и AMD RDNA первого поколения. Для геймеров это означало только оно - низкую производительность.

Последний патч под номером 1.0.16.1, который сегодня был выпущен, обеспечивает оптимизацию для этих архитектур. Фактически это позволило Remedy снизить официальные минимальные характеристики, что случается не очень часто в игровой индустрии. Теперь в эту игру можно играть с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду на таких ускорителях, как GeForce GTX 1070 и RX 5600 XT.

Как показано в эксклюзивном обзоре этого патча от Digital Foundry, игра также работает на GTX 1060, но это не лучший вариант для достижения производительности в 30 кадров в секунду. В целом, в серии GTX 10 наблюдалось увеличение частоты кадров от 45% до 100%.

Стоит отметить, что требования по-прежнему предусматривают использование технологии DLSS/FSR, если она поддерживается. В случае с серией GTX 10 у NVIDIA нет технологии масштабирования, доступной для карт, не относящихся к RTX, а это означает, что владельцам старых карт придется использовать FSR2.