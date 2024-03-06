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GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ стала доступна за 419 долларов на Newegg
Кроме того, цена Radeon RX 7700 XT достигла исторического минимума в 409 долларов

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 Как и предполагалось ранее, конкуренция среди крупных производителей графических процессоров обостряется в сегменте верхнего и среднего уровня. В связи с недавним изменением цен AMD на Radeon RX 7700 XT, первый крупный партнер компании NVIDIA решил снизить цену на свою модель RTX 4060 Ti 16 ГБ. Эта карта была выпущена по цене 499 долларов более полугода назад, но быстро получила корректировку цен от розничных продавцов.

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 В настоящее время можно найти модель MSI RTX 4060 Ti 16 ГБ на базе линейки VENTUS 3X OC по цене 419 долларов. Эта цена является результатом двух рекламных акций: скидки в размере 20 долларов при доставке по почте и дополнительного купона на скидку 30 долларов, применяемого при оформлении заказа. Это означает, что цена карты фактически упала до самой низкой цены за несколько недель.

 Напомню, что недавно цена на Radeon RX 7700 XT была официально снижена до 419 долларов, но потребовалась всего неделя, чтобы первый розничный продавец пошел еще дальше. За 409 долларов теперь можно найти две модели, которые доступны по этой цене благодаря купонам на 10 долларов. Это карты SAPPHIRE Pulse и ASROCK Challenger, так что это, без сомнения, предложение начального уровня.

 При таких темпах можно ожидать, что цена Radeon RX 7700 XT очень скоро упадет ниже психологической отметки в 400 долларов. Эта модель никогда не входила в число самых популярных карт в линейке RDNA3, но благодаря снижению рекомендованной цены AMD, розничные продавцы и партнеры получат больше возможностей для конкуренции, и эта конкуренция становится все более напряженной.

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Источник: videocardz.com
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