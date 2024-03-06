Компания обещает снижение температуры чипов памяти на 10 процентов

В памяти ADATA DDR5 со скоростью передачи данных 8000 МТ/с и выше будет использоваться новая технология охлаждения. Компания будет применять технологию термопокрытия к своим разогнанным комплектам оперативной памяти, которая, как утверждается, снизит температуру на 10%. Компания утверждает, что это означает снижение температуры на 8,5 °C при реальных испытаниях.

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"XPG является лидером отрасли в применении технологии термического покрытия печатных плат (PCB) для разогнанной памяти, эффективно снижая температуру более чем на 10%. Реальные испытания демонстрируют снижение температуры на 8,5°C в разогнанной памяти DDR5 с технологией теплоотводящего покрытия печатной платы по сравнению со стандартной разогнанной памятью, а также повышенную эффективность рассеивания тепла на 10,8%", - говорится в сообщении ADATA.

Покрытие будет служить дополнительной площадью рассеивания тепла и будет полезно при более низких температурах при использовании в сочетании с радиаторами. ADATA планирует использовать эту технологию для своих самых быстрых комплектов, обеспечивающих скорость 8000 МТ/с и более.

Компания предоставила изображение, демонстрирующее использование термического покрытия в комплекте памяти без радиаторов. ADATA не уточнила скорость, с которой работал комплект:

Согласно пресс-релизу, первые комплекты памяти с термопокрытием появятся во втором квартале, а к выставке Computex 2024 появятся новые модели серий LANCER NEON RGB и LANCER RGB. Похоже, что компании, занимающиеся памятью, готовят новые продукты к выставке Computex 2024. Релиз состоится как раз перед выпуском Intel своей новой платформы LGA-1851. Эта платформа будет работать только с памятью DDR5.