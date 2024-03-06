Данная модель станет последней в линейке высокопроизводительных процессоров для платформы LGA-1700

Скоро будет представлен новейший процессор Intel для настольных ПК Core i9-14900KS, который станет последним процессором высокого класса для платформы LGA-1700 и последним процессором для настольных ПК, использующим старую схему именования.

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Об этом процессоре уже было подробно рассказано в течение последних нескольких недель, главным образом потому, что эта модель уже довольно давно поставляется дистрибьюторам и оверклокерам. Этот запуск ни для кого не является секретом, особенно если учесть, что компания выпускала Core i9-12900KS и Core i9-13900KS предыдущих серий. Как стало известно, выпуск Core i9-14900KS запланирован на 14 марта.

Процессоры Intel линейки KS для платформы LGA1700:

• Core i9-12900KS: 16 ядер, до 5,5 ГГц (выпущен 5 апреля 2022 г.);

• Core i9-13900KS: 24 ядра, тактовая частота до 6,0 ГГц (выпущен 12 января 2023 г.);

• Core i9-14900KS: 24 ядра, до 6,2 ГГц (выпуск 14 марта 2024 г.).

Как уже говорилось, платформа LGA-1700 фактически будет выведена из эксплуатации к концу этого года, поскольку Intel готовится представить сокет LGA-1851, новый набор микросхем и новые процессоры для настольных ПК из серии Arrow Lake. Это серьезное изменение в ассортименте продукции компании, но также означает, что LGA-1700 не получит каких-либо серьезных обновлений в будущем, может быть, за исключением предполагаемой серии Bartlett-S, которая еще не подтверждена.

Core i9-14900KS станет незначительным обновлением существующей модели Core i9-14900K, имеющим конфигурацию с 24 ядрами и 32 потоками на основе 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер. Ожидается, что новинка будет работать на частоте 6,2 ГГц на двух ядрах, но для этого может потребоваться большое напряжение.

Intel еще не подтвердила цену на модель Core i9-14900KS, но рекомендованная розничная цена двух последних процессоров была одинаковой и составляла 739 долларов, поэтому новая модель не должна отличаться по этому параметру.