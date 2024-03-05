С технической точки зрения карта не отличается от подобных моделей других производителей и даже не имеет заводского разгона

Colorfire представила GeForce RTX 4070 SUPER в привлекательном цветовом дизайне Orange Shadow. Карта является частью серии MEOW, которую компания выпустила в прошлом году. Colorfire на самом деле является суббрендом Colorful - крупнейшего поставщика графических процессоров в Китае, который компания использует для некоторых необычных проектов, таких как карты MEOW.

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Новая модель является первой картой MEOW в серии RTX 40 SUPER. Компания первой выпустила модель RTX 4070 SUPER, которая более или менее похожа на оригинальную RTX 4070. Эта модель оснащена обновленным графическим процессором AD104 с 7168 ядрами CUDA. Однако конфигурация памяти в 12 ГБ GDDR6X не изменилась. Версия SUPER имеет более высокое значение TGP в 220 Вт, что на 20 Вт выше, чем у оригинальной модели. Стоит отметить, что RTX 4070 SUPER MEOW не имеет заводского разгона, поэтому геймерам следует рассчитывать на стандартную тактовую частоту 2475 МГц для этой модели.

Компания установила конструкцию системы охлаждения с тремя вентиляторами диаметром 90, 80 и 90 мм и тремя 6-мм тепловыми трубками. Карта выполнена в бело-оранжевой цветовой гамме, вдохновленной оранжевым котом из космоса.

Этот новый графический ускоритель линейки MEOW войдет в обширную экосистему периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры, системы хранения и даже процессорные кулеры. Компания не объявила цены. Что касается доступности, то карта будет продаваться только на территории Китая.