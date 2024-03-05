Кроме того, будущие процессоры включают до 4 графических ядер Xe и нейронный сопроцессор

Грядущие процессоры Intel Arrow Lake, выход которых должен состояться в конец текущего года, станут чипами для настольных компьютеров, мобильных устройств и ноутбуков. Кроме того, выход процессоров Arrow Lake знаменует появление новой платформы Intel с сокетом LGA-1851. Известный китайский инсайдер под ником Golden Pig Upgrade, имеющий неплохую репутацию в плане утечек о чипах Intel, сообщил об отсутствие поддержки памяти стандарта DDR4.

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Сообщение в Bilibili напоминает нам о характеристиках Arrow Lake, которые в настоящее время относительно известны. Будущие процессоры Intel кроме смены платформы получат и другое наименование. Скорее всего процессоры следующего поколения будут относиться к линейке Core Ultra 200 или, как их называет сама Intel - Core Ultra второго поколения.

Источник информации подтверждает, что процессоры Arrow Lake не получат технологию HyperThreading и не будут включать LP E-ядра, однако, получат нейронный сопроцессор NPU с производительностью аналогичной NPU в чипах Meteor Lake.

Что касается графических возможностей, то инсайдер сообщает о наличие до четырех ядер Xe. Это означает, что графика не будет относиться к линейке Arc Graphics. Считается, что любой интегрированный графический процессор Intel, если имеет менее 7 ядер не считается частью линейки Arc, а будет иметь название Intel Graphics. Необходимо отметить, что настольные процессоры Arrow Lake получат графику на архитектуре Xe-LPG, а мобильные процессоры серии будут иметь более мощную графику Xe-LPG+.

Golden Pig Upgrade также сообщил, что технологический процесс Intel 20A будет использоваться только в чипах с конфигурацией ядер 6P+8E для настольных процессоров Arrow Lake.