Новинка уже проходит сертификацию в Bluetooth SIG

Похоже, что Asus готовится к выпуску новых умных часов, возможно, VivoWatch 6, в качестве продолжения VivoWatch 5, вышедшего в 2022 году. Намек на предстоящий запуск исходит от сертификации Bluetooth SIG, полученной новым устройством.

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Следующие умные часы от Asus были замечены в базе данных Bluetooth SIG под названием VivoWatch 6 и номером модели HC-D06. Однако список не дает никакой информации о характеристиках новых умных часов Asus. Таким образом, подробности о его особенностях пока остаются неизвестными.

Напомню, что Asus VivoWatch 5 оснащены 1,3-дюймовым круглым ЖК-дисплеем и предлагают настраиваемые циферблаты. Ремешок для часов имеет быстросъемную конструкцию для удобной замены. VivoWatch 5 включает в себя датчики ЭКГ и ФПГ для здоровья и хорошего самочувствия. Эти датчики позволяют часам отслеживать различные показатели здоровья, включая пульс, частоту сердечных сокращений, индекс тела, уровень снятия стресса, режимы сна и уровни активности.

Часы также способны измерять уровень кислорода в крови (SpO2) и температуру кожи. ASUS утверждает, что время автономной работы VivoWatch 5 составляет до 14 дней. Кроме того, они имеют класс водостойкости 5 атм, что указывает на пригодность для использования в воде на глубине до 50 метров.

Приложение ASUS HealthConnect работает совместно с VivoWatch 5. Это приложение позволяет пользователям управлять такими данными, как артериальное давление, частота сердечных сокращений и женские менструальные циклы.

Предполагается, что предстоящие VivoWatch 6 могут иметь AMOLED дисплей, потенциально предлагающий больше возможностей для настройки циферблата по сравнению с 1,3-дюймовым ЖК-экраном их предшественника.