Интерес публики к автомобилям Xiaomi растет день ото дня, но компания пока не сообщает дату выхода

Хотя официальная дата запуска автомобилей Xiaomi остается в тайне, новая информация о будущей модели SU7 продолжает появляться. Недавно просочившиеся фотографии с автомобильного завода Xiaomi в Пекине показали три новых варианта цвета для SU7, дополняющих ранее анонсированную палитру.

реклама

Эти новые цвета включают изысканный сине-серый, яркий оранжевый и элегантный темно-фиолетовый. По сравнению с ранее представленным Gulf Blue, новые версии предлагают более широкий спектр стилей, удовлетворяя как тех, кто ищет классический и сдержанный внешний вид, так и тех, кто предпочитает более спортивный внешний вид.

Еще больше усилил слухи об утечке исследовательского документа, распространенного в Интернете ранее на этой неделе, предполагающего потенциальный запуск автомобилей Xiaomi в марте, а поставки начнутся в апреле. Однако Xiaomi сразу же опровергла достоверность этой информации, в том числе оценок объёмов производства за первый квартал.

По словам президента компании Лу Вейбинга, поставки SU7 начнутся во втором квартале 2024 года. SU7 был представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, что ознаменовало его международный дебют. Xiaomi стремится задействовать существующую базу из 20 миллионов пользователей смартфонов премиум-класса в Китае, чтобы стимулировать первоначальные продажи.

Несмотря на репутацию Xiaomi как производителя доступных по цене устройств, SU7 ориентирован на рынок среднего и высокого класса. Подробности о цене пока не объявлены, но есть предположения, что она может варьироваться от 250000 до 370000 юаней (35176–52061 доллара). Ожидается, что производство вырастет до 2000 единиц в марте, а к июлю планируется превысить планку в 10000 единиц в месяц.

Поскольку официальная дата релиза до сих пор остается загадкой, эти утечки дают представление о потенциальных вариантах цвета будущего Xiaomi SU7. Хотя компания по-прежнему хранит молчание о сроках запуска, ясно одно. волнение и ожидание вокруг выхода Xiaomi на рынок электромобилей только продолжают расти.