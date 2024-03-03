Сообщается, что AMD сейчас работает над новой серией APU на базе 3-нм техпроцесса

GammOburst — это сайт, специализирующийся на интеллектуальном анализе данных, уделяющий особое внимание профилям LinkedIn людей, работающих в крупных полупроводниковых компаниях. В последнем обновлении выяснилось, что в одном из таких профилей указан список из пяти кодовых названий AMD, которые еще не были опубликованы, а некоторые даже еще не названы.

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Энтузиастам следует знать о предстоящем обновлении сегмента гибридных процессоров AMD с микроархитектурой Zen5, которое, как ожидается, появится на прилавках к концу этого года под названием Strix Point, а в следующем году — под названием Sarlak. До сих пор существует некоторая путаница вокруг предполагаемого Strix Halo, который может быть либо степпингом BO, как показано ниже, либо фактически иметь кодовое название Sarlak. Одно можно сказать наверняка, APU Strix, как ожидается, станут крупным обновлением ассортимента AMD, представив ядра Zen5/Zen5c и до 40 вычислительных блоков на базе графической архитектуры RDNA3.5.

Kraken стал также предметом недавних слухов, согласно которым это кодовое имя связано с 8-ядерным процессором с 4 ядрами Zen5 и 4 ядрами Zen5c. Этот APU также будет включать 8 вычислительных блоков RDNA3.5. По количеству ядер эти характеристики будут аналогичны чипу Van Gogh в Steam Deck, но с гораздо более новой архитектурой.

Новым является кодовое название Sound Wave. Анализ данных не дает никакой информации, кроме 3-нм техпроцесса. На данный момент только ядро Zen5 Nirvana, как сообщается, использует комбинацию 4 и 3 нм техпроцессов, а ядро Zen6 под кодовым названием Morpheus использует 3 и 2 нм производственные нормы соответственно. Как отмечает источник, перечисленные здесь инженером AMD данные могут быть неточными, и следует ориентироваться только на кодовое имя.

Что интересно, источник также обнаружил записи, предполагающие, что Strix, Sarlak и Kraken будут использовать конструкцию чиплета, поскольку упоминание об отдельных кристаллах ввода-вывода было обнаружено специально для этих APU.

В настоящее время компания находится в процессе запуска своих процессоров Hawk Point в этом месяце. В то время как у AMD впереди напряженные месяцы, энтузиасты теперь задаются вопросом, будет ли серия Strix следующего поколения называться Ryzen 8000 или Ryzen 9000. Согласно собственной схеме названия AMD, последняя предполагает, что Strix Point скорее является продуктом 2025 года. Теоретически Sound Wave должны стать серией Ryzen 10000.