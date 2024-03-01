Игра в жанре выживания с открытым миром выходит в ранний доступ 24 октября

Терминатор Джеймса Кэмерона (1984) и Терминатор 2: Судный день (1991) многие считают лучшими боевиками всех времен. Конечно, есть и ряд игр по франшизе, правда, исключительно шутеров и стратегий. Поклонники были в восторге, когда летом 2022 года издатель Nacon объявил, что его итальянское отделение в Милане работает над игрой на выживание в открытом мире во вселенной Терминатора. Теперь все наконец становится ясным. Игра была официально представлена на последней презентации Nacon Direct. Игра называется «Терминатор: Выжившие» и будет доступна для пользователей ПК, и консолей PS5 и Xbox Series X/S.

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Nacon обещает сложную сюжетную линию. История Terminator: Survivors разворачивается в 2009 году после разрушительной атаки Скайнета, но до основания сопротивления под руководством Джона Коннора. Игроки исследуют мир пешком или на транспортных средствах в поисках ресурсов, необходимых для выживания и строительства базы.

Самую большую угрозу представляют роботы, которые бродят по игровому миру и угрожают выжившим. Однако другие выжившие в поисках дефицитных ресурсов также могут быть опасны в онлайн-режиме. Игроки сами решают, хотят ли они сражаться с другими выжившими или объединиться с ними. Те, кто хочет полностью посвятить себя борьбе с машинами, также могут сыграть в игру на выживание в одиночном режиме.

Официальный трейлер с датой выхода в ранний доступ был опубликован 29 февраля, согласно которому этап раннего доступа запланирован на 24 октября 2024 года. К сожалению, геймплея игры представлено не было. Пока неизвестно, когда выйдут полные версии для ПК, PS5 и Xbox Series X/S. В Steam игроки уже могут добавить игру в свой список желаний.