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GPD готовит к выходу консоль WIN Mini 2024 с процессорами Ryzen 8040
Кроме того, консоль GPD WIN Mini 2024 получит новый 7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой VRR

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 Примерно в это время года компании анонсируют свои новые портативные системы на базе APU следующего поколения. В случае с процессорами AMD Ryzen 8000 речь больше идет об обновлении, чем о совершенно новой архитектуре. APU под кодовым названием «Hawk Point» — это не что иное, как кристалл «Phoenix», который использовался в подавляющем большинстве портативных компьютеров в 2023 году, но с улучшенной работой искусственного интеллекта.

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 Учитывая сходство между платформами, компаниям, таким как GPD, относительно легко быстро анонсировать новую систему. GPD Win Mini 2024 — это обновление модели последнего поколения на базе процессоров Ryzen 7840/7640U, но с некоторыми интересными изменениями в характеристиках дисплея. Mini имеет конструкцию раскладушки, но с гораздо меньшим дисплеем.

 Серия APU Ryzen 8000 основана на 4-нм архитектуре Zen4 и имеет повышенную скорость Al-ядра AMD XDNA. Компания превращает это в маркетинговое преимущество перед моделью последнего поколения, но не объясняет, какую именно выгоду это принесет покупателям Win Mini 2024.

 GPD также упоминает, что система поддерживает технологию SmartShift, позволяющую устройству динамически переключать мощность между APU и GPU, что в данном случае не имеет никакого значения, поскольку Win Mini имеет только встроенную графику. Однако система поддерживает внешнюю графику через USB4, как G1 от той же компании, но не имеет разъема OCulink.

 Система оснащена процессором Ryzen 7 8840U или Ryzen 5 8640U с 8 или 6 ядрами Zen4 соответственно. Обе модели также имеют разные варианты iGPU: Radeon 780M с 12 CU или Radeon 760M с 8 CU.

 Компания GPD делает интересное заявление о том, что их система в сочетании с памятью LPDDR5-6400 теоретически должна обеспечивать более высокую вычислительную производительность, чем графическая карта GTX 1660 Ti (предположительно, для ноутбука). Конечно, вычислительная мощность не имеет большого значения для реальной игровой производительности.

 Еще один момент, который следует отметить, заключается в том, что APU поддерживает инструкцию AVX-512, имеющую большое значение для эмуляции игр PS3. Компания утверждает, что сможет обеспечить скорость 30 или 60 кадров в секунду в нескольких играх для PS3.

 GPD Win Mini выпускается в трех конфигурациях памяти: 16 ГБ, 32 ГБ или даже 64 ГБ стандарта LPDDR5-6400. Последние варианты, конечно, будут иметь гораздо более высокую цену, но это еще не подтверждено. Такие конфигурации памяти недоступны в конкурирующих системах, таких как ROG Ally, Legion GO или Steam Deck, но они, несомненно, будут более дешевыми вариантами.

 GPD утверждает, что в Win Mini 2024 существенно обновлен дисплей. Теперь он будет использовать переменную частоту обновления до 120 Гц. Кроме того, он также будет поддерживать технологию FreeSync Premium. Экран LTPS имеет разрешение 1920×1080 пикселей, пиковую яркость до 500 нит, покрыт антибликовым покрытием и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения. Модель с процессорами Ryzen 7000, вышедшая 2 месяца назад, уже имела аналогичный экран, но без поддержки VRR.

 Компания GPD еще не сообщила цены, но ясно, что сначала устройство будет запущено через краудфандинговую платформу. Как всегда, не рекомендуется принимать участие в подобных кампаниях до того, как появятся какие-либо обзоры консоли. GPD утверждает, что поставки новой модели начнутся в апреле этого года.

#игровые консоли #ryzen 8000 #radeon 780m #gpd #ryzen 7 8840u #gpd win mini #ryzen 5 8640u
Источник: videocardz.com
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