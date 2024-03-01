Это первый раз, когда Samsung представит две модели в своей линейке Galaxy Z Fold, но какие между смартфонами будут различия пока остается загадкой

Роланд Квандт и WinFuture пролили новый свет на планы Samsung относительно серии Galaxy Z Fold, как и Росс Янг. Все стороны утверждают, что два устройства Galaxy Z Fold разрабатываются с целью их одновременного выпуска под названием серии Galaxy Z Fold6.

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Ранее ходили слухи, что Samsung готовит более дешевую альтернативу Galaxy Z Fold6 под кодовым названием Q6A, аналогичную линейкам Galaxy Tab S и Galaxy Tab A. Теперь Квандт утверждает, что Samsung пойдет в противоположном направлении, представив модель «Ultra», отражающую изменения, произошедшие четыре года назад с серией Galaxy S. Ссылаясь на неназванные источники, Квандт сообщает, что Q6A на самом деле относится к модели Galaxy Z Fold6 Ultra, а SM-F956 и «Q6» относятся к обычному Galaxy Z Fold6.

Однако Квандт не рассказал, чем Galaxy Z Fold6 Ultra будет отличаться от Galaxy Z Fold6. И наоборот, Росс Янг утверждает, что слышал как минимум о двух отличительных факторах. С одной стороны, Galaxy Z Fold6 Ultra будет поддерживать стилус, которого нет в Galaxy Z Fold6. С другой стороны, Янг предполагает, что Galaxy Z Fold6 Ultra также может иметь дисплей немного большего размера, хотя всего на 0,5 дюйма. Кроме того, складные смартфоны Samsung следующего поколения могут появиться раньше обычного.