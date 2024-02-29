Кроме того, теперь младшую версию карты с 8 ГБ памяти можно приобрести за 346 долларов

WePC сообщает о некоторых интересных изменениях в ценах NVIDIA в среднем сегменте. Модель RTX 4060 Ti теперь намного дешевле, чем когда-либо. Прошлым летом NVIDIA представила свои карты по цене 499 и 399 долларов соответственно за варианты на 16 ГБ и 8 ГБ. Первоначально версия на 16 ГБ в игровом сообществе была встречена весьма вялым, особенно в свете запуска карт AMD серии RX 7800 и RX 7700 всего два месяца спустя, и цены были не в пользу серии RTX 4060.

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Тем не менее цена на RTX 4060 Ti с тех пор снижалась, и сейчас она претерпевает самые серьезные изменения с момента запуска. RTX 4060 Ti 8 ГБ теперь можно найти всего за 346 долларов, что на 13% дешевле, чем на момент запуска. Стоимость RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти недавно упала до 430 долларов, что на 14 % меньше первоначальной.

На Amazon сейчас можно приобрести GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ по следующим ценам:

• GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G: 345,99 долларов;

• GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE 8G OC: 348,99 долларов.

Версию GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ можно купить по следующим ценам:

• ZOTAC GeForce RTX 4060 Ti AMP 16G: 429,99 долларов США (Amazon);

• MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X OC 16G: 434,99 долларов США (Newegg).

Самая бюджетная модель на 16 ГБ в серии RTX 4060 Ti — это ZOTAC AMP. Для тех, кто ищет альтернативу, также доступна конструкция с тремя вентиляторами от MSI линейки Ventus 3X, хотя и по несколько более высокой цене.

Аналогичным образом, Gigabyte RTX 4060 Ti 8 ГБ EAGLE в настоящее время стоит 346 долларов, а ее вариант с заводским разгоном — на 3 доллара дороже. При таком небольшом разрыве определенно лучше выбрать второй вариант.