Представитель компании Qualcomm сообщил на официальной странице точный временной период дебюта нового флагманского процессора

Слухи о будущем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm появляются все чаще. Внутренним названием мобильного чипа является SM8750, а на различных платформах тестирования указывается также под названием «Sun». С точки зрения производительности он должен превосходить MediaTek Dimensity 9400 благодаря шести наличию специальных ядер Oryon. Qualcomm подтвердила, что выход новинки состоится до конца года.

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Дон МакГуайр, директор по маркетингу компании, разместил на странице Snapdragon Insider в одной из запрещенных на территории России социальных сетей видео, рассказывающее о планах относительно Snapdragon 8 Gen 4. Предполагается, что чипсет дебютирует на ежегодном саммите Snapdragon, который состоится в октябре этого года. Если судить по предыдущим событиям, то, скорее всего, это мероприятие пройдет на Гавайях.

Макгуайр также рассказал об эволюции истории NPU, намекая, что Snapdragon 8 Gen 4 может поставляться с обновленным нейронным процессором. Однако компании Qualcomm придется серьезно поработать над оптимизацией чипа для эффективного контроля энергопотребления. Грядущий процессор также столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Exynos 2500, который выйдет в 2025 году и будет производиться на техпроцессе Samsung 3GAP. Вполне возможно, что дебют Snapdragon 8 Gen 4 состоится в составе смартфона Xiaomi 15 или какого-либо другого флагманского телефона одного из китайских производителей.