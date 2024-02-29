Такая стоимость процессора превышает оригинальный Core i9-14900K примерно на 30 процентов

Intel, похоже, готова выпустить свой флагманский процессор Raptor Lake-S Refresh под названием Core i9-14900KS. Чип KS является специальной версией оригинальной модели, предлагающей более высокие тактовую частоту и TDP.

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По данным I_Leak_VN, процессор уже находится на складах дистрибьюторов и магазинов, где ожидает снятия официального запрета на продажу. На упаковке нет каких-то особенных особенностей по сравнению с обычным Core i9-14900K, но присутствует надпись «14-е поколение процессоров Core и Special Edition», это означает, что в коробке действительно Core i9-14900KS.

Как сообщалось ранее, Core i9-14900KS не является серьезным обновлением серии KS, по крайней мере, не таким значительным, как разница между Core i9-1390OKS и Core i9-12900KS. Изменений дизайна у новинки нет, поскольку процессор по-прежнему использует 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер, а тактовая частота увеличилась лишь незначительно до 6,2 ГГц, что всего на 200 МГц выше, чем у Core i9-14900K. Эта частота относится к технологии Thermal Velocity Boost, которая представляет собой повышение, зависящее от тепловых и энергетических характеристик процессора, а также охлаждения.

С выходом Core i9-14900KS на платформе LGA-1700 будет доступно три специальных модели флагманского процессора разных поколений:

Покупатели грядущего Core i9-14900KS, вероятно, получат хорошие кулеры, учитывая, что эта модель премиум-класса предназначена для энтузиастов и оверклокеров. Среднестатистическому пользователю, вероятно, следует приобретать оригинальный Core i9-14900K, который также можно разогнать.

Ожидается, что, как и предыдущие модели KS, новый процессор будет на 18–25 % дороже. По данным I_Leak_VN, цена новинки во Вьетнаме составляет около 765 долларов, что на 30% дороже Core i9-14900К. Ожидается, что Core i9-14900KS появится на прилавках магазинов в самое ближайшее время.