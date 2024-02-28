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Ограниченный разгон Radeon RX 7900 GRE является ошибкой AMD
Компания признала данный факт и обещает исправить сложившуюся ситуацию

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 Средства массовой информации были одними из первых, кто сделал обзор Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) после ее первоначального выпуска в июле 2023 года. До сих пор AMD сохраняла эту модель эксклюзивной для китайского рынка и разрешала продажу только определенного количества карт в других регионах через системных интеграторов. Однако было принято решение вывести эту модель на мировой розничный рынок, и вчера эта карта официально поступила в магазины по всему миру.

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 Radeon RX 7900 GRE заполняет пробел между Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT. Карта имеет на 33% больше ядер, чем модель RX 7800XT на базе графического процессора Navi 32, но из-за ограниченных характеристик мощности карта не работает намного быстрее. Это особенно актуально для моделей эталонного дизайна или карт, работающих на эталонной частоте.

 Hardware Unboxed решила провести повторное тестирование RX 7900 GRE, но с использованием специального варианта с более высокой мощностью платы. Такие модели, как Sapphire Pulse или NITRO+, должны показывать производительность на 10 % выше, чем RX 7800 XT. Некоторые модели, такие как NITRO+, имеют гораздо более высокий предел TGP — 305 Вт, а общая мощность платы — 351 Вт.

 TechPowerUP объясняет, что, хотя пределы мощности относительно высоки, Radeon RX 7900 GRE имеет искусственное ограничение тактовой частоты. Максимальная настраиваемая частота составляет 2803 МГц.

 Для разгона Radeon RX 7900 GRE необходимо сделать следующие шаги:

• поднять лимит мощности до максимума (около 15%);

• максимально сдвинуть ползунок тактовой частоты памяти, он довольно небольшой, и максимальная частота составляет 2316 МГц, что явно недостаточно для использования всего потенциала микросхем памяти;

• увеличить до максимума тактовую частоту GPU (2803 МГц), что ненамного выше значения по умолчанию, равного 2530 МГц.

 Если убрать искусственное ограничение частоты, специальные модели, такие как NITRO+, должны работать намного лучше. Хорошая новость заключается в том, что теперь эта ошибка будет исправлена компанией AMD.

 "Представители AMD сообщили мне, что крайне ограниченный разгон карт GRE является ошибкой, и она будет устранена в ближайшее время", - сказал Стив Уолтон из Hardware Unboxed.

 Остается надеяться, что так и будет, но следует задаться вопросом, почему это не было исправлено до поступления карты в продажу, ведь RX 7900 GRE была представлена больше полгода назад.


#amd #видеокарты #видеокарта #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 7800 xt #видеокарта amd #rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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Ограничение разгона AMD Radeon RX 7900 GRE является ошибкой и будет исправлено
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