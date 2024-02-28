Продукция обеих компаний очень редко появляются за пределами родных рынков, но при желании для их приобретения можно воспользоваться сторонними торговыми площадками

Manli и Emtek являются официальными поставщиками NVIDIA в Гонконге и Южной Корее соответственно. Хотя эти бренды могут быть не так широко известны на мировом рынке, купить их вполне возможно даже в Европе, включая Россию.

В течение некоторого времени серия RTX 40 от Manli выделялась своей характерной черно-зеленой цветовой гаммой, а некоторые из их карт были уникальными из-за наличия встроенного уровня.

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Недавно Manli обновила свою линейку RTX 40 моделями SUPER, представленными NVIDIA в январе. Удивительно, но компания перешла от своего культового зеленого дизайна к совершенно другой цветовой гамме, использовав полностью белый дизайн системы охлаждения. Несмотря на это, Manli решила сохранить дух своей модели RTX 4080 SUPER.

RTX 4070 Ti SUPER, и RTX 4070 SUPER имеют двухслотовую конструкцию и компактный форм-фактор. В свою очередь старшая модель RTX 4080 SUPER в силу естественных причин получила трехслотовую конструкцию. Примечательно, что ни одна из трех моделей не имеет заводского разгона.

Что касается Emtek, то компания представила обновленную серию MIRACLE в полностью белом дизайне, что соответствует рыночным тенденциям. Emtek, как и Manli, предпочитает не использовать заводской разгон ни на одну из этих карт. У геймеров будет выбор из моделей RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER, каждая из которых имеет толщину 2,5 или 3 слота в зависимости от конкретного ускорителя.

Компания подчеркивает, что все карты серии поддерживают режим OdB. Эта функция гарантирует, что вентиляторы не будут вращаться, пока не будет достигнут определенный порог загрузки графического процессора.

На данный момент карты Manli RTX 40 SUPER еще не доступны для покупки, а разработки EMTEK уже появились в продаже в Южной Корее.