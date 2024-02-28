Розничные магазины начали размещать на своих страницах грядущий флагманcкий процессор Core i9-14900KS, подтверждая его характеристики

Согласно данным, полученным известным инсайдером @momomo_us, предстоящий Core i9-14900KS будет иметь 24 ядра, 32 потока, максимальную тактовую частоту 6,2 ГГц и TDP 150 Вт. Ни одна из этих спецификаций не является секретом, поскольку эти характеристики упоминались для возможного варианта Special Edition в течение нескольких месяцев. Intel выпускает эти процессоры с тех пор, как был выпущен разъем LGA-1700 в качестве лучших процессоров для настольных ПК, адресованных энтузиастам и оверклокерам.

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Эти процессоры являются тщательно отобранными компанией Intel, что гарантирует их стабильную работу на заявленных скоростях. Однако очередной процессор линейки KS не станет существенным обновлением по сравнению с Core i9-13900KS. Когда Intel перешла с модели Core i9-12900KS на Core i9-13900KS, пользователи не только получили дополнительные 8 производительных ядер, но и тактовая частота была увеличена на 500 МГц. В случае обновления с Core i9-13900KS на Core i9-14900KS можно получить только тактовую частоту на 200 МГц выше и то же количество ядер.

Полные характеристики были подтверждены на этой неделе канадским розничным продавцом, который также подтвердил, что этот процессор по-прежнему будет иметь TDP 150 Вт:

По словам розничных продавцов, процессор должен появиться в следующем месяце, возможно, в течение следующих двух недель. Новая модель будет не только самой быстрой, но и самой дорогой в серии. Как показала более ранняя утечка, энтузиасты, живущие в Европе, должны быть готовы заплатить как минимум на 140 евро больше за версию KS. В Канаде розничные продавцы предполагают, что цена будет составлять от 970 до 1004 канадских долларов, что примерно на 10–13% дороже, чем Core i9-14900K.



