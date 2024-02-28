Однако, учитывая, что это бета-обновление, то оно содержит ряд ошибок, которые должны быть устранены в стабильной версии

Пользователям больше не нужно будет устанавливать отдельные инструменты, такие как сервер статистики RivaTuner (RTSS), для отображения системной информации на своих экранах. В новой бета-версии этого инструмента теперь представлена реализация наложения.

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Важно отметить, что для использования новой функции экранного меню следует выбрать установщик вместо портативной версии. Это очень важно, поскольку функции экранного меню необходимо запускать из защищенной папки, например Program Files. Хотя в бета-версии с OSD в настоящее время отсутствует установщик, к ней можно получить доступ как к портативной версии. Обходной путь заключается в том, чтобы сначала установить официальную версию, а затем скопировать переносимый исполняемый файл в папку Program Files.

Функция экранного меню, несомненно, требует серьезной доработки перед публичным выпуском. Установка представляет собой лишь часть проблем. Экранное меню может исчезнуть и не подключиться к экрану после перезапуска инструмента. Иногда может отображаться пустое окно без какой-либо статистики или не отображаться никаких обновлений. Тем не менее автоматическое подключение к наиболее ресурсоемким задачам, похоже, работает нормально, и пользователи по-прежнему могут привязать инструмент к конкретным приложениям по своему выбору.

Экранное меню позволяет пользователям выбирать каждое значение для представления в реальном времени в виде текстовых значений, среднего, максимального и минимального. Альтернативно данные можно преобразовать в графики. Бесплатная версия позволяет добавлять пять значений, а профессиональная версия HWINFO не имеет ограничений.

После развертывания встроенная функция экранного меню может стать отличной альтернативой, устраняющей необходимость в каком-либо дополнительном программном обеспечении. Однако некоторые пользователи все же могут предпочесть реализацию RTSS, особенно если они выполняют тесты с помощью других инструментов, таких как CapFrameX. В таких случаях пользователи имеют возможность связать MSI Afterburner, HWINFO и Cap FrameX с одним и тем же OSD.

Определенно приятно видеть встроенную реализацию OSD, но в своем нынешнем состоянии она работает не очень хорошо. Тем не менее, можно надеяться, что в какой-то момент всё будет исправлено. HWINFO является одним из лучших бесплатных инструментов для пользователей ПК, и разработчики наверняка улучшат его.