Устройство отличается мощной начинкой, но главной особенностью консоли является отсутствие экрана, роль которого выполняют очки AR

На выставке MWC 2024 китайская компания Tecno Mobile, более известная своими смартфонами и ноутбуками, продемонстрировала совершенно новую концепцию игровых карманных компьютеров. У Pocket Go нет экрана, вместо этого устройство поставляется с очками AR. Компания считает, что такой подход позволит получить совершенно новые игровые впечатления.

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Pocket Go позиционируется как самый маленький портативный компьютер с дополненной реальностью на рынке. Очки, основанные на 0,71-дюймовом дисплее Micro-OLED, поддерживают регулировку диоптрий от 0 до 600, а также могут работать с телефонами, у которых нет выхода DisplayPort. Дисплей должен обеспечивать визуальное восприятие 215-дюймового экрана (546 сантиметров), рассматриваемого с расстояния шести метров. Tecno рекламирует свой продукт как 6D с эффектом погружения, благодаря отслеживанию зрения, адаптивной позе, реалистичному звуку, сверхточной вибрации, звуковой вибрации и сенсорной синхронизации.

Портативный компьютер оснащен новейшим процессором AMD Ryzen 7 8840HS. Это вариант модели Ryzen 7 8845HS с низким энергопотреблением, который можно настроить для работы в диапазоне мощности от 20 до 30 Вт. Tecno уверяет, что её система может эффективно работать при мощности до 35 Вт благодаря кулеру с тремя медными тепловыми трубками. Указанный гибридный процессор имеет 8 ядер Zen4 и графику Radeon 780M с 12 вычислительными блоками на архитектуре RDNA3, что соответствует характеристикам многих доступных игровых портативных компьютеров.

Что касается остальных характеристик, то Pocket Go будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen5 емкостью до 1 ТБ. Компания не раскрывает точные характеристики памяти и форм-фактор накопителя. Также подтверждено, что пользователи смогут заменять батареи емкостью 50 Втч, чего не хватает в современных гаджетах. Однако для этого, скорее всего, потребуется либо подключить устройство к источнику питания для замены батареи, либо предварительно сохранить прогресс игры.

На данный момент Tecno Mobile не сообщила дату выпуска, цены и полные характеристики своей системы.